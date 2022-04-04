Bakan Bilgin'den 3600 ek gösterge açıklaması!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin: '3600 ek gösterge meselesinde çalışmamız son aşamasına geldi. Ümidimiz Mayıs ayında çalışmayı tamamlamak ve Meclise intikal ettirmek'.

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  • 04.04.2022 11:24
  • Güncelleme: 04.04.2022 11:24
Bakan Bilgin'den 3600 ek gösterge açıklaması!
Modacepte
Modacepte
Modacepte
Modacepte

İşte Bakan Bilgin'in önemli açıklamalarından satır başlıkları:

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin: "Enflasyona karşı işçileri korumak bizim görevimiz. Bu konuda tarihsel adımlar atıldı. Bunlardan birisi hepinizin bildiği Türkiye'de asgari ücrette yapılan düzenleme. Enflasyon yüzde 36'iken yüzde 50 bir reel ücret artışı gerçekleştirildi."

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