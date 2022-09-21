Bakan Bilgin'den asgari ücret açıklaması!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) merkez binasında düzenlenen ‘Mesleki Eğitim ve Geliştirme Kurulu Toplantısı'na katıldı. Burada bir konuşma gerçekleştirerek hizmet sektörünün giderek ekonomide başat bir yere doğru evrildiğini belirten Bakan Bilgin, hizmet sektörüne olan talebin arttıkça çeşitli çalışma biçimlerine hizmet eden esnafın hep var olacağını söyledi.

Konuşmasından önemli satır başları

“Hayat pahalılığı enflasyonun kendisi değildir ama önemli sonuçlarından biridir”

“Türkiye 20 trilyon dolarlık, 5 trilyon dolarlık ekonomiye sahip ülkelerin yapamadığını yaptı”

“Asgari ücrete temmuzda zam yaptık, aralık geliyor o zamanda da yapacağız”

“Prim-gün sayısındaki farklılığı eşitleyecek bir düzenlemeyi yapacağız”

“Enflasyonun meydana getirdiği sorunları asgari ücretle çözeceğiz, 3600 ile çözüyoruz, EYT ile çözeceğiz”