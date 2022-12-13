Bakan Bilgin'den EYT açıklaması

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Kabine Toplantısı’nın ardından gazetecilerin sorularını cevapladı. EYT konusunda çalışmaların henüz tamamlanmadığını bildiren Bakan Bilgin, "Çalışmamız bitince açıklayacağız. Burada gizli bir şey yok. Mecliste anlattım; EYT ile ilgili sayılar her ay değişiyor. Haziran rakamları 1,5 milyon demiştik; şimdi 1 milyon 800 bin civarı oldu. Bu rakamlar da dahil bilinen verileri değerlendirip hesabımızı ona göre yapmamız lazım. Farklı iş yerlerinde çalışmış, hizmet birleştirilmesi yapılmış ya da yapılmamış olanlar var" ifadelerini kullandı.

Çalışmaların Aralık ayı sonuna kadar tamamlanacağını düşündüğünü ifade eden Bilgin, "EYT gündeme gelince bize müracaat edenler var. Daha önce kayıtlarımızda, dijital ortamda yer almayanlar dosyalarıyla geliyor, inceleyip hizmet birleştirilmesi yapılıyor. Bu teknik bir çalışma. Bütün bu çalışmalar tamamlanacak, ay sonuna kadar bitecek diye düşünüyorum. Aralık ayının sonuna kadar çalışmayı bitirip Meclise götürürüz diye umuyorum, çünkü çok hızlı çalışıyoruz. Yeni değil, uzun zamandır çalışıyoruz" şeklinde konuştu.

İşçilerin örgütlenme sürecine ilişkin sendikalarla görüştüklerini kaydeden Bilgin, "Burada bir mevcut yönetmelikte olup uygulanmayan hususlar var, bir de değiştirilmesi gereken hususlar var. Biz iş kolu yönetmeliğinde bir değişiklik yapacağız. Yasal çalışmamız var, onu da Meclise götüreceğiz. Mevcut kanunda işveren iş kolunu kendi oluşturuyor, bunu kaldırıyoruz. Yapılan işe göre bakarız, hangi iş koluna giriyorsa ona göre iş kolunu tayin ederiz. Kanun bize o yetkiyi veriyor. O yetki etkin şekilde kullanılmamış ama şimdi kullanacağız. Sendikalaşmanın önündeki tüm engelleri kaldıracağız" açıklamalarında bulundu.