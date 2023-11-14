Bakan Bolat: ''Bütün hedeflerimize Türkiye Yüzyılında ulaşacağız''

OVP ile 5 yıllık yol haritasının belirlendiğini ifade eden Ticaret Bakanı Ömer Bolat, ’’2024-2026 yılları ve 2024-2028 planı açıklandı. Bu doğrultuda 2023 yılında ihracat hedefimiz 255 milyar dolar, 2024 yılında 267 milyar dolar, 2026 yılı için ise 302 milyar dolar olarak belirledik. Program hedeflerimiz doğrultusunda 2028 yılı ihracat hedefimiz ise 375 milyar dolar. Yine 2028 yılı için hizmet ihracatımız ile birlikte mal ihracatımızı toplam 500 milyar dolar olmasını hedefliyoruz Bütün hedeflerimize Türkiye Yüzyılında ulaşacağız’’ dedi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat Tüm Sanayici ve İş Adamları Derneği (TÜMSİAD) toplantısına katıldı. Bakan Bolat, yaptığı konuşmada ticaret hayatında ahlakın önemini vurgularken OVP hedeflerine ilişkin de bilgi verdi.

Bakan Bolat ayrıca haksız ticari uygulamalar yapan işletmelerin denetlendiğini ve cezalandırıldığını söyledi.

Ticaret hayatında ahlakın önemine dikkat çekerek konuşmasına başlayan Balan Bolat, ‘‘Tüketim ve kar hırsı çağımızda çok hızlı şekilde yayılıyor. Bu gerçeği göz önünde bulundurduğumuzda ahlaki değerlere önem vermemizin ne denli önemli olduğunu unutmamalıyız. En büyük sermaye sağlık, itibar, dürüstlük ve güvenilir olmaktır. Rızkı adil paylaşmadıkça rekabet etmenin, helal yoldan kazanmadan zenginleşmenin önemi yoktur. Ahlaki prensiplerin hakkıyla uygulanması için fert olarak bizlere, kamuya, kurumlara büyük görevler düşüyor. Türkiye’nin yeni yüzyılını inşa ederken hep birlikte ahlaki değerlerimizi de korumaya dikkat edeceğiz’’ dedi.

’’Haksız ticari uygulamalara karşı 2023’ün ilk 10 ayında 710 milyon lira ceza uygulandı’’

Pandemi sonrası savaş ve doğal afetlerin görüldüğü dönemde haksız ticari faaliyetlerin ortaya çıktığını ve bunlarla mücadele ettiklerini söyleyen Bakan Bolat, ‘‘Salgın, bölgemize yakın coğrafyalarda savaşlar, deprem gibi doğal afet gibi durumlar olduğunda istemediğimiz şekilde fahiş fiyat, haksız ticari uygulamalar gibi durumlar ortaya çıktı. Bunlarla ilgili denetimlerimizi yapıyoruz. Bu haksız ticari uygulamalar ile mücadelede 2023’ün ilk 10 ayı içinde 710 milyon liralık ceza uygulandı. Bu uygulamalar sonucu asıl amacımız rekabetçi ve istikrarlı piyasa ortamını sağlamaktır’’ diye konuştu.

İhracat rakamlarının büyük bölümünün sanayi sektörünün katkısıyla gerçekleştiğini belirten Bakan Bolat, ‘‘İhracatımız 20 yıl öncesinde 36 milyar dolardı. Şimdi 254 milyar dolar. 100 milyar dolar hizmet ihracatını bu sene geçeceğiz. Mal ihracatımızın yüzde 93’ü sanayi sektöründen. Yaklaşık 238 milyar dolar yapıyor. Yüzde 60’ı AB ve ABD’ye satıyoruz. Ürünlerimiz kaliteli olduğu için sanayide başarılı olduğumuz için bu ihracatları yapıyoruz. Güçlü bir sanayiye sahibiz’’ dedi.

OVP hedefleri

Orta Vade Program ile 5 yıllık yol haritasının belirlendiğini ifade eden Bakan Bolat, ’’2024-2026 yılları ve 2024-2028 planı da açıklandı. Bu doğrultuda 2023 yılında ihracat hedefimiz 255 milyar dolar, 2024 yılında 267 milyar dolar, 2026 yılı için ise 302 milyar dolar olarak belirledik. Program hedeflerimiz doğrultusunda 2028 yılı ihracat hedefimiz ise 375 milyar dolar. Yine 2028 yılı için hizmet ihracatımız ile birlikte mal ihracatımızı toplam 500 milyar dolar olmasını hedefliyoruz Bütün hedeflerimize Türkiye Yüzyılında ulaşacağız’’ şeklinde konuştu.

İhracatçıya finansman desteği artıyor

Ticaret Bakanlığının önemli görevlerinden birinin de ihracatı artırmak için ihracatçıya destek vermek olduğunu hatırlatan Bakan Bolat, ‘‘İhracatı yönlendirmek, teşvik etmek bakanlığımızın görevidir. Bu yıl ihracatçılarımıza finansman konusunda 10 milyar lira 2024 de ise 20 milyar lira destek verilecek. Bunun yanında yeni pazarlar için çalışmalar yapıyoruz. AB ile gümrük birliği anlaşması revizesi için görüşmeler devam ediyor’’ ifadelerini kullandı.