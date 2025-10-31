Bakan Bolat: '2025 yılının ilk dokuz ayında İsviçre ile ticaret hacmimiz 12 milyar dolara ulaştı'

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "İsviçre ile güçlerimizi birleştiriyor, iş dünyalarımıza yeni fırsatlar sunuyor, ikili ilişkilerimizden güç alan işbirliğimizi bölgesel bir perspektifle geliştiriyoruz. 2025 yılının ilk dokuz ayında ticaret hacmimiz 12 milyar dolara ulaşarak, 2024 yılının toplam seviyesini şimdiden yakalamıştır. Türkiye’de 1.000’den fazla İsviçre şirketi faaliyet göstermekte olup, yatırımları 10,6 milyar doları bulmaktadır. Türkiye’nin İsviçre’deki yatırımları ise yaklaşık 1 milyar dolardır" dedi.

19. Türkiye-İsviçre Ekonomi Forumu başladı. Forumda konuşan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, küresel ölçekte yaşanan tüm zorluklara rağmen, Türkiye ekonomisinin son yıllarda dikkate değer bir performans sergilediğini söyledi. Bakan Bolat, 2024 yılı itibarıyla Türkiye’nin, dünya ekonomileri arasında 17’nci sırada yer aldığını ve satın alma gücü paritesine göre ise 12’nci sırada yer aldığının altını çizdi.

Son yirmi yılda Türkiye ekonomisinin yıllık ortalama yüzde 5,4 oranında büyüme kaydettiğine dikkat çeken Bakan Bolat, "2002 yılında 238 milyar dolar olan millî gelir, 2024 yılı itibarıyla 1,5 trilyon dolara yükselirken; kişi başına düşen gelir ise 3 bin 600 dolardan yaklaşık 17 bin dolara çıkmıştır. Toplam ticaret hacmimiz 600 milyar doları aşmış, hizmet ihracatımız ise 117 milyar dolara ulaşmıştır. Bu rakamı kısa sürede 150 milyar dolara çıkarmayı hedefliyoruz. 2025 yılı Eylül ayında ihracatımız 22,6 milyar dolara ulaşarak, Cumhuriyet tarihinin en yüksek Eylül ayı ihracatı olmuştur" dedi.

"Türkiye’deki doğrudan yabancı yatırım stoku 275 milyar dolara ulaşmıştır"

Türkiye’nin; Avrupa, Asya ve Afrika’nın kesişim noktasında güvenilir ve rekabetçi bir yatırım merkezi olarak öne çıktığını aktaran Bakan Bolat, "Genç ve nitelikli iş gücü, gelişmiş lojistik altyapısı ve Avrupa Birliği ile Gümrük Birliği ilişkisi sayesinde yabancı yatırımcılar; ülkemize olan güvenlerini güçlü bir şekilde sürdürmektedir. 2024 yılı sonu itibarıyla Türkiye’deki doğrudan yabancı yatırım stoku 275 milyar dolara ulaşmıştır" ifadelerini kullandı.

"2025 yılının ilk dokuz ayında İsviçre ile ticaret hacmimiz 12 milyar dolara ulaştı"

Bakan Bolat, sözlerine şöyle devam etti: "Türkiye ile İsviçre arasındaki ekonomik ortaklık, karşılıklı fayda temelinde gelişmeye devam etmektedir. EFTA ülkeleriyle imzalanan Revize Serbest Ticaret Anlaşmamız, bu başarının temel taşlarından birini oluşturmaktadır. İsviçre ile güçlerimizi birleştiriyor, iş dünyalarımıza yeni fırsatlar sunuyor, ikili ilişkilerimizden güç alan işbirliğimizi bölgesel bir perspektifle geliştiriyoruz. 2025 yılının ilk dokuz ayında ticaret hacmimiz 12 milyar dolara ulaşarak, 2024 yılının toplam seviyesini şimdiden yakalamıştır. Türkiye’de 1.000’den fazla İsviçre şirketi faaliyet göstermekte olup, yatırımları 10,6 milyar doları bulmaktadır. Türkiye’nin İsviçre’deki yatırımları ise yaklaşık 1 milyar dolardır. Türkiye’nin Kafkasya, Türk dünyası ve Asya’ya açılan kapı konumu, İsviçreli yatırımcılara geniş ve yeni pazarlara erişim imkânı sunmaktadır. İsviçreli şirketlerin mühendislik uzmanlığını ve finansal gücünü, Türk müteahhitlerin uluslararası deneyimi ve kanıtlanmış başarısıyla birleştirmek, hem İsviçre’de hem de üçüncü ülke pazarlarında önemli bir başarı hikayesi yazacaktır. Bizler devlet olarak, ülkelerimiz arasında ticaret diplomasisi yoluyla tüm olası diyalog kanallarını açmaya çalışıyoruz. Bu çerçevede, Serbest Ticaret Anlaşması, Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması Anlaşması ile Çifte Vergilendirmenin Önlenmesi Anlaşmasını imzaladık. Ülkelerimiz arasındaki Yüksek Düzeyli Danışma Toplantıları da ortak çabalarımız için önemli bir araçtır. İsviçre ile 100 yıllık dostluğumuzu ve güçlü işbirliğimizi üçüncü ülkelere taşıyoruz."

"Forum sırasında imzalanacak Türk Eximbank ile SERV arasındaki Mutabakat Zaptı, kurumlarımız arasında yakın iş birliğini öngörmekte; üçüncü ülkelerdeki projelere ihracat imkanlarını artırmayı ve ikili ticaret ile yatırımları güçlendirmeyi hedeflemektedir" diyen Bakan Bolat, "Türkiye ayrıca, Müteahhitlik Hizmetlerinde Üçüncü Ülkelerde İş Birliği Konusunda bir Mutabakat Zaptı imzalamaya da hazırdır. Özel sektör liderleri olarak sizlerin girişimlerini, ticaret ve yatırım ortaklığımızı derinleştirme yolunda sabırsızlıkla bekliyoruz" diyerek sözlerini tamamladı.