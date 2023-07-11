Bakan Bolat: '70 milyar lira finansman kaynakları ihracatçılarımıza sunacağız'

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türk Eximbank ile ihracatçılara 2022 yılında 45 milyar dolar ve 2023 yılı ilk 6 ayında toplam 19,6 milyar dolar destek sağladıklarını belirterek, “Eximbank kaynaklarından ilave yaklaşık 70 milyar lira finansman kaynakları ihracatçılarımıza sunacağız” dedi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, görevine başlamasının ardından ajansların, gazetelerin ve televizyon kanallarının Ankara temsilcileri ile tanışma yemeğinde bir araya geldi. Bakan Bolat yaptığı konuşmada, son 4 yıl içinde dünyada ve Türkiye’nin bölgesinde yaşanan salgınlara, savaşlara, ham madde ve enerji krizlerine rağmen ihracatçıların dünyanın her köşesinde var olma seferberliği ile takdire şayan bir performans gösterdiklerini dile getirdi.

“Yıl sonunda 265 milyar dolar ihracata ulaşmayı hedefliyoruz”

Bolat, 21 yılda uyguladıkları politikalarla ihracatta rekorlar kırdıklarını belirterek, “2002’de 36,1 milyar dolar olan mal ihracatımızı 2022 sonunda 7 katına çıkardık, yine bu dönemde dünya ihracatımızdan aldığımız payı yüzde 0,5 düzeyinden yüzde 1,02’ye yükselttik. 2023 Ocak-Haziran döneminde ihracatımız hamdolsun 123,4 milyar dolar oldu ve yıl sonunda 265 milyar dolara ulaşmayı hedefliyoruz” diye konuştu.

“2023 yılı sonunda 90 milyar liralık krediye kefalet sağlayacak İhracat Geliştirme A.Ş. ile ihracatçılarımızın kefalet sorununu çözüyoruz”

Bakan Bolat, Ticaret Bakanlığı olarak ihracatı desteklemek amacıyla sundukları hizmetleri şöyle anlattı:

“Yılda 80 ülkede bin 500’ün üzerinde uluslararası fuar katılımı, 60 ülkeye 250’nin üzerinde ticaret heyetini koordine etme, 17 binin üzerinde firmaya ihracat desteği sağlama, geleneksel gelişmiş ihracat pazarlarımızı koruma ve geliştirme yanında, ‘uzak ülkeler ihracat stratejisi’ ve ‘İslam ülkeleri ile ihracatı geliştirme stratejisi’ ile ihracatta pazar çeşitliliği ve ürün çeşitliliği sağlamayı hedefliyoruz. Faaliyete geçmesinin üzerinden henüz 1 yıl geçmesine rağmen, 36,5 milyar lira ihracat kredisine kefalet veren ve 2023 yılı sonunda 90 milyar liralık krediye kefalet sağlayacak İhracat Geliştirme A.Ş. ile ihracatçılarımızın kefalet sorununu çözüyoruz. Finansman ve teminat sorununu çözme, yeni nesil desteklerimizle ihracatı tabana yayma, e-ihracat, markalaşma ve katma değerli ihracat yolunda güçlü adımlar atan bir Ticaret Bakanlığı olarak önümüzdeki dönemde ‘İhracatçının’ Bakanlığı olmaya devam edeceğiz. Turizmde lider ülke olarak, ayrıca sağlık hizmetinden eğitime, hava-kara-deniz ve demiryolu taşımacılığından bilişime, dinamik şekilde büyüyen ‘hizmetler ihracatında lider ülke’ olmak için gayret gösteriyoruz.”

“70 milyar lira finansman kaynağını ihracatçılarımıza sunacağız”

Bolat, Türk Eximbank ile ihracatçılara 2022 yılında 45 milyar dolar ve 2023 yılı ilk 6 ayında toplam 19,6 milyar dolar destek sağladıklarını ifade ederek, “İhracatçılarımıza ilave kredi destekleri sağlayabilmek için Eximbank’ın sermayesi 3 gün önce 6,8 milyar lira artırım ile 20,6 milyar liraya çıkarıldı. Böylece Eximbank kaynaklarından ilave yaklaşık 70 milyar lira finansman kaynağını ihracatçılarımıza sunacağız. Hazine ve Maliye Bakanlığımıza ve BDDK’ye teşekkür ediyoruz” dedi.

Bakan Bolat, gümrüklerde 700 milyar dolar ve 500 milyon tonluk hacme ulaşan dış ticaret kontrolü söz konusu olduğunun altını çizerek, “Yılda 9,5 milyon araç, 7,7 milyon adet konteyner ve 130 milyonun üstünde yolcunun sınırlarımızdan giriş-çıkış yaptığı, toplam vergi gelirlerimizin yüzde 30’unun tahsil edildiği Gümrük idarelerimizin 8 bin 750 uzman personeli ile etkin, hızlı ve güvenli bir gümrük anlayışı ile verdiği hizmet çok önemli” ifadelerini kullandı.

Bolat, çağın gereklerine uygun, teknolojinin sağladığı imkanları sonuna kadar kullanan merkezdeki ve sahadaki 7 bin 349 gümrük muhafaza personelinin 7 gün 24 saat kesintisiz, göz açtırmayan etkin ve başarılı olduğunu söylediği çalışmaları ve kaçakçılığa karşı ortaya koydukları tavizsiz olduğunu söylediği mücadeleye devam ettiklerini söyledi. Bolat, gümrüklerde 2022 yılında 11 milyar lira ve 2023 yılı ilk beş ayında 7 milyar lira değerinde yakalama gerçekleştirdiklerini ifade etti. Bolat, 2 milyon 342 bin şirket ve ticari işletme ile 2 milyon 198 bin esnaf ve sanatkar ile “Güçlü Türkiye” hedefiyle yola devam ettiklerini aktararak, “TOBB çatısı altında yer alan ticaret odaları, sanayi odaları, deniz ticaret odaları ve ticaret borsalarımız, TESK çatısı altında yer alan esnaf ve sanatkar odaları ile birlikte ‘adil, rekabetçi ve istikrarlı bir ticaret ortamı’ oluşturmak ve ticareti sağlıklı bir şekilde büyütmek için çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor” dedi.

“Fahiş fiyat artışı ve stokçuluk yapan bin 920 işletmeye 200 milyon liraya yakın ceza uygulaması gerçekleştirildi”

Ekonomide bir gerçeğin olduğunu söyleyen Bolat, “Fiyatlar arz talep şartlarında dengelenme süreci yaşıyor ama doğal afetler olduğunda, salgın gibi, deprem gibi sel gibi ve savaş durumları olduğunda maalesef stokçuluk, fırsatçılık, ganimet, vurgun yapma eğiliminde olan bazıları ortaya çıkıyor. Hem arz yönünde hem fiyatlar yönünde bozucu etkiler yapıyor. Bütün dünya bu süreci yaşadı. Ekonomiler çok ciddi etkilendiler. Biz de bu anlamda bakanlık olarak hukuki düzenlemeleri gecikmeksizin hayata geçiriyoruz. Bizim il ticaret müdürlükleri bünyesinde ekiplerimiz var. Bu iki mekanizma üzerinden fiyat denetimlerine aralıksız devam ediyoruz. Otomotiv sektöründe, gıda perakendeciliği sektöründe 53 bin işletme, 304 bin ürün denetlemesi yapılmıştır. Fahiş fiyat artışı ve stokçuluk yapan 1920 işletmeye 200 milyon liraya yakın ceza uygulaması gerçekleştirildi. Bakanlığımızla ilgili olan Rekabet Kurumu tarafından açılan soruşturmalar sonucunda da 6 milyar 200 para cezası kesilmiştir. Öte yandan elektronik ticarette geçen yıl TBMM’de çıkarılan ‘e-ticaret kanunu’ ile haksız rekabet ve tekelleşmenin önüne geçerek rekabetçi bir piyasa oluşturacağız. Ticaretteki paydaşlarımızla birlikte yapacağımız çalışmalarla inşallah kayıt dışılığı sonlandıracağız” diye konuştu.

2028 yılı vizyon belgesindeki hedeflerini paylaşan Bolat, söz konusu vizyon kapsamında mal ihracatını 400 milyar dolara, hizmetler ihracatını ise 200 milyar dolara çıkarmayı hedeflediklerini, Türkiye’nin küresel mal ihracatından aldığı payı yüzde 1,2’ye, küresel hizmet ihracatından aldığı payı ise yüzde 1,5’a çıkaracaklarını kaydetti. Bolat ayrıca, Avrupa Birliği ile yakın ve orta vadede Gümrük Birliği’nin güncellenmesi görüşmelerinin başlamasını hedeflediklerini söyledi.

Program, Bolat’ın medya temsilcilerinin ve muhabirlerin sorularını yanıtlaması ile devam etti.