Bakan Bolat: 'Bakanlık olarak 2024 yılı bütçesini ve ihracat desteğini iki katına çıkarıyoruz'

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, “Türkiye olarak değişime ayak uydurmakla kalmayıp değişime yön veren ülke haline gelmek istiyoruz. Bu amaçla, Bakanlığımızın 2024 yılı bütçesini ve ihracat desteklerini en az 2 katına çıkarıyoruz. Keza, Türkiye e-ihracat platformunun da yakında hizmete gireceği müjdesini buradan vermek istiyorum” dedi.

Bu yıl 5’incisi düzenlenen MÜSİAD zirvesi, “Biz’in Gücü” mottosuyla gerçekleşti. Zirvede konuşan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, önümüzdeki dönemin olmazsa olmazının katma değerli üretim ve ihracat olduğunu vurgulayarak, “Savunma sanayi ihracatında dünyada öncü ülkelerden biri olma, yazılım ihraç etme, yerli ve milli otomobil TOGG’u ihraç etme, yüksek teknolojili ürün ihracatımızı artırma bu dönemin hedefleri arasındadır. Türkiye olarak değişime ayak uydurmakla kalmayıp değişime yön veren ülke haline gelmek istiyoruz. Bu amaçla, Bakanlığımızın 2024 yılı bütçesini ve ihracat desteklerini en az 2 katına çıkarıyoruz. Keza, Türkiye e-ihracat platformunun da yakında hizmete gireceği müjdesini buradan vermek istiyorum” dedi.

“Türkiye günlük 1-1,5 milyar dolar ihracat yapan ülke haline geldi”

Cumhuriyetimizin ilk yüzyılında çok şey başardıklarını ifade eden Bakan Bolat, “Birlikte en olmazı başardık. Birimiz hepimiz için diyerek, biz diyerek başardık. Son 21 yıldır Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın güçlü liderliğinde yapılan dev yatırımlarla, altyapısı ve üstyapısı ile, eğitim ve sağlık sistemi ile, sanayisi ve tarımı ile, turizm sektörü ve ihracatı ile büyük bir ekonomi ve güçlü bir ülke haline geldik. Askeri ve siyasi alanda dünyada saygın bir konuma geldik. 1923’te 50,8 milyon dolar, 1973’te yıllık 1 milyar dolar, 1987’de aylık 1 milyar dolar ihracat yapabilen bir ülkeden, günümüzde günlük 1, bazen 1,5 milyar dolar ihracat yapan bir ülke haline geldik. Hamdolsun, bugün, 255 milyar dolar mal ve 100 milyar dolar da hizmet olmak üzere, yılda 355 milyar dolar döviz geliri elde eden bir ülkeyiz” ifadelerini kullandı.

“Yerli ve milli otomobil TOGG’u ihraç etme hedeflerimiz var”

Türkiye Yüzyılı’nda temel hedefin, dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına girmek olduğunu vurgulayan Bolat, “Orta gelir tuzağını aşıp zenginler ligine katılmaktır. Önümüzdeki dönemin olmazsa olmazı; katma değerli üretim ve ihracattır. Savunma sanayi ihracatında dünyada öncü ülkelerden biri olma, yazılım ihraç etme, yerli ve milli otomobil TOGG’u ihraç etme, yüksek teknolojili ürün ihracatımızı artırma bu dönemin hedefleri arasındadır” dedi.

“Türkiye e-ihracat platformu yakında hizmete girecek”

Türkiye olarak, küresel dinamiklerin çok hızlı değiştiği bu dönemde tüm gelişmeleri yakından takip ettiklerini ifade eden Bolat, “Değişime ayak uydurmakla kalmayıp değişime yön veren ülke olmak, sürdürülebilir üretimi tesis etmek ve yüksek teknolojili ve katma değerli ihracatı artırmak için var gücümüzle çalışıyoruz. ihracatçılarımızın adeta her adımına destek veriyoruz. Bu amaçla, Bakanlığımızın 2024 yılı bütçesini ve ihracat desteklerini en az 2 katına çıkarıyoruz. Ayrıca ihracatımızın dijitalleşmesi için e-ihracat ve yeni nesil teknolojilere yönelik firmalarımızın gereksinim duyduğu dijital pazarlama, sipariş karşılama ve yurtdışı pazaryeri entegrasyonu gibi teknolojik dönüşümleri destekliyoruz” şeklinde konuştu.