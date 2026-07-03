Bakan Bolat: 'Haziran'da ihracat yüzde 21,9 artarak tüm zamanların en yüksek Haziran rekoru kırıldı'

Haziran ayı ihracat rakamlarını açıklayan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Haziran’da ihracat yıllık bazda yüzde 21,9 artışla 25 milyar dolara yaklaştı. Bu 25 milyar dolar Haziran rekorudur. Ayrıca, Haziran itibarıyla yıllıklandırılmış mal ihracatında 278 milyar dolara ilk defa ulaştık. Aralık ayını 273,3 milyar dolarla bitirdik. Nisanda ilk defa 275,8 milyar dolara çıktık" dedi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Haziran ayı dış ticaret verilerini açıkladı. Toplantıda konuşan Bakan Bolat, zor bir ilk yarı geçirdiklerini belirtti. Emtia piyasalarında ve değerli metallerde anormal yükselişler ve piyasa oynaklıklarının yaşandığını vurgulayan Bolat, ABD/İsrail ile İran arasındaki savaşın diğer Körfez ülkelerine yayılmasının enerji, petrokimya ve lojistik maliyetlerinde ciddi artışlar getirdiğini söyledi.

Tüm olumsuzluklara rağmen Türkiye’nin mal ve hizmet ihracatının artması için ellerinden geleni yaptıklarını anlatan Bolat, "Haziran ayı ihracatta muhteşem bir haziran olarak kayıtlara geçti. 25 milyar dolarlık bir aylık ihracat rakamına ulaştık. Tamı tamına 24 milyar 940 milyon dolar. İlk 6 ayda ihracatta 136,1 milyar dolar. Son 12 ay itibarıyla 278 milyar dolarlık ihracata ilk defa ulaşmış olduk. Hedefimiz 282 milyar dolardı yıl sonunda. İlk 6 ayda 4,7 milyar dolar yükselttik. Kalan 4 milyar doları da son 6 ay içinde hedefliyoruz ve Allah’ın izniyle onu da geçeceğiz. Haziran sonu itibarıyla tarihimizde ilk defa mal ve hizmet ihracatının toplamı yıllıklandırılmış olarak 400 milyar doları aşmış durumda. Haziran ayı 25 milyar dolar, ilk 6 ay 136,1 milyar dolar, son bir yıl (mal ve hizmet ihracatı toplamı) 400 milyar dolar. İhracatın ara karnesi budur" dedi.

"Haziran’da ihracat yüzde 21,9 artarak tüm zamanların en yüksek Haziran rekoru kırıldı"

Haziran’da yaşanan ihracat artışına ilişkin açıklamalarda bulunan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Haziran ayında ihracat artışı yıllık bazda yüzde 21,9. Nisan’da ise yüzde 22,5’ti. Yılın ilk yarısında Ramazan ve Kurban bayramlarının ihracata ciddi takvim etkileri oldu. Mart’ta ABD/İsrail-İran Savaşı’nın da etkisi hissedildi. Haziran ayı ihracatı yıllık bazda yüzde 21,9 artışla 25 milyar dolara yaklaşarak tüm zamanların en yüksek haziran ayı rakamına ulaşmış oldu. Yani neredeyse yüzde 22’lik bir artış sağladık. Bu 25 milyar dolar haziran rekorudur. Aynı zamanda tarihteki en yüksek üçüncü ay rekorudur. Birincisi Aralık 2025’te 26,4 milyar dolar, ikincisi Nisan 2026’da 25,4 milyar dolar, üçüncüsü de haziran ayı 25 milyar dolar. Haziran’da Türkiye’nin ithalatı yüzde 23,1 artarak 35,3 milyar dolara yükseldi. Kurban Bayramı’nın artırıcı takvim etkisi burada da görüldü. Haziran ayı ithalatı da tarihteki en yüksek ikinci aylık ithalat rakamı oldu. Ocak-Haziran dönemi ihracatımızın artış oranı yüzde 3,6, yani 136,1 milyar dolara ulaştık. İthalatımız ise yüzde 4,6 artarak 189,2 milyar dolara ulaştık. Haziran itibarıyla yıllıklandırılmış mal ihracatında 278 milyar dolara ilk defa ulaşıldı. Aralık ayını 273,3 milyar dolarla bitirdi ve Nisan’da ilk defa 275,8 milyar dolara çıktık. Bu dönemde orta yüksek ve yüksek teknolojili ürün ihracatında artış sürdü ve yıllıklandırılmış olarak 116,2 milyar dolara yükseldi. Rakam da rekor olarak kayıtlara geçti. Toplam ihracattaki pay ise yüzde 44’e yükseldi" şeklinde konuştu.

"Yıllıklandırılmış mal ihracatında ilk defa 278 milyar dolara ulaştık"

Haziran itibarıyla yıllıklandırılmış mal ithalatının 373,7 milyar dolara yükseldiğini vurgulayan Bakan Bolat, "Toplam mal ve hizmetler ihracatı yıllıklandırılmış olarak ilk defa 400 milyar doları aştı, net rakamı 400,3 milyar dolar olarak söyleyebiliriz. Haziran’da toplam dış ticaret hacmimiz 60 milyar dolar. Ocak-Haziranda 325 milyar dolar ve 13 milyar dolar bir artış var. Son 12 aylık dış ticaret hacmimiz 652 milyar dolara yaklaştı. Geçen yıla göre 29 milyar dolar artış var. İlk iki ay altın, gümüş, bakır, alüminyum ve nikel gibi emtialardaki anormal artışa rağmen, enerji ve petro kimya ürünlerindeki olağandışı artışlara rağmen dış ticaret açığımızda da tolere edilebilir, istikrarlı bir tablo var. Haziran’da ithalattaki artıştan dolayı dış ticaret açığı 10,4 milyar dolar olarak gerçekleşti. Haziran’da 2,2 milyar dolar ekstra bir açık artışı var. İlk 5 aydaki açık artışımız 1,3 milyar dolardı, bunu da eklediğimizde yılın ilk 6 ayı itibarıyla baktığımızda toplamda 3,6 milyar dolar ekstra yıllıklandırılmış açık var. Aralıkta 12 ayı 92,2 milyar dolar açıkla kapatmıştık. Haziran sonu yaşadığımız bütün hengamelere ve yurt dışındaki, bölgedeki kaoslara rağmen 95,8 milyar dolar açıkla kapatmayı başardık. İhracatın ithalatı karşılama oranının Ocak-Haziran döneminde yaklaşık yüzde 72 olarak gerçekleşti. Son 12 ayın ortalaması ise yüzde 74,4 oldu" ifadelerini kullandı.

"Son 38 ayın 20’sinde aylık mal ihracat rekoru kırıldı"

Bolat, son 38 ayın 27’sinde mal ihracatını yıllık bazda arttırdıklarının altını çizerek, sözlerini şöyle tamamladı: "Son 38 ayın 20’sinde aylık mal ihracat rekoru kırıldı. 18’inde de dış ticaret açığımızı yıllık bazda düşürmeyi başardık. Zorlu dış talep şartları ve jeopolitik gelişmeler altında Türkiye ekonomisi ve ihracatı dayanıklılığını bir kez daha ispat etmiştir. Mal ve hizmet ihracatının milli gelirde yüzde 25 payı oldu. Bu nedenle her zaman ihracatta tam yol gaza basacağız ve durmayacağız."