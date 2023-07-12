Bakan Bolat: 'Suudi Arabistan ile dış ticaret hacmimiz yılın ilk yarısında 3,4 milyar dolara ulaştı'

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Türkiye ile Suudi Arabistan arasındaki dış ticaret hacmi bu yılın ilk yarısında 3,4 milyar dolara ulaştı. Hedefimiz, karşılıklı ticareti kısa vadede 10 milyar dolar, uzun vadede ise 30 milyar dolar seviyesine çıkarmaktır" dedi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) tarafından düzenlenen Türkiye - Suudi Arabistan İş Forumu’na katıldı. Toplantıda konuşan Bakan Bolat, Suudi Arabistan ile ekonomik ilişkilerinin her iki ülkenin devlet başkanlarının gösterdiği istikamette her geçen gün güçlenerek geliştiğini söyledi.

Bakan Bolat, "2022 yılında 6,5 milyar dolar olarak gerçekleşen dış ticaretimiz gerçek potansiyeli yansıtmak ve daha da bütünleşmiş ekonomik ve ticaret ilişkisine dönmek konusunda 2023 yılında artan bir ivme ile devam etmektir" ifadelerini kullandı.

"Hedefimiz, karşılıklı ticareti kısa vadede 10 milyar dolar, uzun vadede ise 30 milyar dolar seviyesine çıkarmaktır"

Suudi Arabistan ile ilk 6 ay itibariyle 3,4 milyar dolarlık dış ticaret hacmine ulaştıklarını belirten Bakan Bolat, "Hedefimiz, karşılıklı ticareti kısa vadede 10 milyar dolar, uzun vadede ise 30 milyar dolar seviyesine çıkarmaktır. Her iki ülke Avrupa ve Asya ile Afrika kıtalarının kavşağında çok stratejik konumda yer alıyor. Türkiye ve Suudi Arabistan, güçlü altyapıları, dünyaya entegre ekonomileri, rekabetçi piyasaları ve girişimci ruhuna sahip iş dünyası sayesinde ticaret ve yatırımda güçlü potansiyelleri bulunuyor" açıklamalarında bulundu.

"Önceliklerimizden ilki, ticaretimizin kapsamını ve ürün çeşitliliğini artırmaktır"

Bakan Bolat, "İhracatçılarımız birçok ürün ve sektörde Suudi Arabistan’ın güvenilir iş ortakları konumuna geldi. Müteahhitlerimiz de bu ülkede 25 milyar doları aşkın değere sahip projeler ortaya koydu. Artık önceliklerimizden ilki, ticaretimizin kapsamını ve ürün çeşitliliğini artırmaktır. Stratejik ortak olan Türkiye ile Suudi Arabistan’ın karar alıcıları olarak bizlere de düşen görev de iki ülke arasında bulunan ve olabilecek sorunları kaldırmak ve çözmektir. Bu konuda iki taraf hükümetleri olarak var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

İkili ilişkilere ivme kazandıracak en önemli araçlardan birisi olarak gördükleri serbest ticaret anlaşmasının tesisinin öne çıktığını belirten Bakan Bolat, "Suudi Arabistan’ın da üyesi olduğu Körfez İşbirliği Teşkilatı ile ülkemiz arasında bir serbest ticaret anlaşması imzalanması için istikşafi görüşmelere mayıs ayında iki taraf olarak başladık. En kısa sürede müzakerelere başlamayı, bu süreci başarıyla nihayete erdirmeyi ve serbest ticaret anlaşmasını her iki ülkenin iş insanlarının istifadesine sunmayı ümit ediyoruz. Diğer bir konu da karşılıklı yatırımlar. Yasal çerçeve olarak gerek yatırımların karşılıklı korunması ve teşviki anlaşması gerekse de çifte vergilendirmeyi önleme anlaşması ile karşılıklı yatırımlar için güçlü bir altyapıya sahibiz" diye konuştu.

"Suudi Arabistan’ın 2002’den bugüne Türkiye’deki yatırımları 2 milyar doları aştı"

Suudi Arabistan’ın 2002 yılından bugüne Türkiye’deki yatırımlarının 2 milyar doları aştığını hatırlatan Bakan Bolat, "Bugün bin 400’den fazla Suudi Arabistan firması ülkede yatırım fırsatlarını değerlendiriyor. Önümüzdeki dönemde de kapsamlı ve her yatırım özelinde kolaylıklar arz eden yatırım teşvik programlarımız ile inanıyoruz ki kısa sürede karşılıklı yatırımlarımız çok daha yüksek seviyelere çıkacaktır" açıklamalarında bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın gelecek günlerde yapacağı Suudi Arabistan ziyaretine değinen Bolat, bu ziyaretin yatırım ve ticari ilişkilerin seyri açısından tarihi bir önem ihtiva ettiğini bildirdi. Bakan Bolat, iki ülke arasında önde gelen sektörlerden birisinin müteahhitlik olduğunu belirterek, "Hız, hizmet, kaliteli performans ve uluslararası projelerle kalitesini ispatlayan müteahhitlik firmalarımız, Suudi Arabistan’ın özellikle 2030 Vizyon Projeleri arasında yer alan Noam, Diriyah Gate, Qiddiya, Amalla ve Kızıldeniz başta olmak üzere birçok projede yer almayı arzu etmektedirler ve bu konuda iş birliğine ve ortaklığa hazırdır" dedi.