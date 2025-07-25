Bakan Bolat: 'Türkiye milli gelirinin 13'de 1'ini kara, hava, deniz ve demiryollarından oluşan lojistik sektörü sağlıyor'

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "40 milyar dolarlık ihracat geliri getiren lojistik sektörü, toplamda Türkiye milli gelirine geçen yıl 100 milyar dolarlık bir katkı sağladı. Gayri safi milli hasılamız geçen yıl, 1 trilyon 330 milyon dolardı yani 13 de 1’i demek. Türkiye milli gelirinin 13’de 1’ini kara, hava, deniz ve demiryollarından oluşan lojistik sektörü sağlıyor. Lojistik sektörü bizim gözbebeğimiz olan sektör" dedi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Uluslararası Nakliyeciler Derneği’ne (UND) ziyarette bulundu. Bolat, ziyaret kapsamında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. UND taşımacılık sektörünün kara taşıma boyunu temsil ettiğini belirten Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Hizmetler sektörü bizim yüz akı sektörümüz. Lojistik bunların başında geliyor. Bizim 115 milyar dolarlık geçen yılki hizmetler ihracatımızda birinci sırada 61 milyar dolarla turizm sektörü, 40 milyar dolarla ise lojistik sektörü geliyor. 40 milyar dolarlık ihracat geliri getiren lojistik sektörü, toplamda Türkiye milli gelirine geçen yıl 100 milyar dolarlık bir katkı sağladı. Gayri safi milli hasılamız geçen yıl, 1 trilyon 330 milyon dolardı yani 13 de 1’i demek. Türkiye milli gelirinin 13’de 1’ini kara, hava, deniz ve demiryollarından oluşan lojistik sektörü sağlıyor" dedi.

"Lojistik sektörü bizim gözbebeğimiz olan sektör"

UND taşımacılık sektörünün kara taşıma boyunu temsil ettiğini belirten Bakan Bolat, "Sektör adına ise önemli bir kuruluş. Covid-19 döneminde iki sektör insan ve toplum hayatında önem arz etti. Birisi sağlık hizmetleri bir diğeri ise lojistik hizmetleriydi. O dönemde lojistik sektörü tüm kısıtlamalardan muaf tutulmuştu. Bu Türkiye ölçeğiydi. Bunun bir de dünya ölçeği var. Lojistik sektörünün aksaması sebebiyle dünyada tedarik zincirleri kopmuştu. O süreçte dünya üretimi çok önemli bir darbe yemişti. Bizim ülkemiz o dönemde çok önemli birçok başarılı imtihan verdi. Hizmetler sektörü bizim yüz akı sektörümüz. Lojistik bunların başında geliyor. Bizim 115 milyar dolarlık geçen yılki hizmetler ihracatımızda birinci sırada 61 milyar dolarla turizm sektörü, 40 milyar dolarla ise lojistik sektörü geliyor. 40 milyar dolarlık ihracat geliri getiren lojistik sektörü, toplamda Türkiye milli gelirine geçen yıl 100 milyar dolarlık bir katkı sağladı. Gayri safi milli hasılamız geçen yıl, 1 trilyon 330 milyon dolardı yani 13 de 1’i demek. Türkiye milli gelirinin 13’de 1’ini kara, hava, deniz ve demiryollarından oluşan lojistik sektörü sağlıyor. İstihdamda da 100 binlerce kişiye istihdam sağlıyor. Lojistik sektörü bizim gözbebeğimiz olan sektör" diye konuştu.

"Bütün taşımalar gümrüklerden geçmek zorunda"

Ticaret Bakanlığı olarak lojistik sektörü ile beraber çalıştıklarını ifade eden Bolat, "İhracatımızı onlar taşıyor. Hizmetler sektörüne biz ihracat teşvikleri veriyor. Gümrük kapıları, Ticaret Bakanlığımızın sorumluluğu altında. Bütün taşımalar gümrüklerden geçmek zorunda. 163 tane kapımız hem bu amaçla hem taşımacılarımıza hizmet veriyor. Gümrüklerimizi yeniledik. Özellikle 18 kara gümrük kapımız çok modern hale geldi. Gürbulak’ta çok yakında tam anlamıyla hizmet verecek. Şu anda kısmen modernleştirilmiş halde hizmet veriyor. Ardından Şanlıurfa’da bulunan Akçakale sınır kapısını hizmete alıyoruz. Taşımacılık noktasında kotaların arttırılması için mücadele veriyoruz" dedi.