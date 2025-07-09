Bakan Bolat: 'Vatandaşlarımızın sanal ortamda fiziki mağaza kadar güvenli alışveriş yapabilmesini amaçlıyoruz'

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "e-Ticarette Ürün Güvenliği’ ile yapay zeka temelli proaktif bir denetim modeline geçiyoruz. Vatandaşlarımız sanal ortamda da fiziki mağaza kadar güvenli alışveriş yapabilmesini amaçlıyoruz" dedi.

Ticaret Bakanlığı Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü tarafından ‘ürün güvenliği’ konusunda bilincin arttırılması, farkındalık oluşturulması ve ürün güvenliği alanındaki güncel gelişmelerin değerlendirilmesi amacıyla ‘Ürün Güvenliği Haftası’ açılış konferansı düzenlendi. Programda bir konuşma gerçekleştiren

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Ürün Güvenliği Haftası’nın tüketicilerin sağlıklı, çevreye duyarlı, güvenilir ve kaliteli ürünlere ulaşması açısından önemine dikkati çekti. Hafta boyunca ürün güvenliği temasıyla paneller, sempozunlar ve konferansların düzenleneceğini belirten Bolat, kamuoyunda farkındalık, bilinirlik oluşturma ve konuya yeni katkılar sunmayı amaçladıklarını dile getirdi. Ürün güvenliğinin sadece ticaretin değil, sanayinin, tarım ve gıdanın, çalışma ve sosyal güvenliğin, sağlığın, çevrenin, ulaştırmanın ve enerjinin de alanlarını direkt ilgilendiren çok geniş bir alan olduğunun altını çizen Bolat, "Ürün güvenliğinin toplum genelinde bilinç ve duyarlılığın artmasıyla güç kazanacağına inanıyoruz. Bu yaklaşım Ürün Güvenliği Haftamızın çıkış noktasıdır. Biliyoruz ki bu alan sadece kamu kurumlarının değil, özel sektörün ve tüketicilerimizin de etkin rol alması gereken bir alandır. Güvenli ve mevzuatlara uygun üretim yapan firmaların emeğinin karşılığını alabildiği, buna karşılık kuralları ihlal edenlere gerekli müdahalelerin yapıldığı, denetim süreçlerinin etkili işlediği, vatandaşlarımızın gönül rahatlığıyla alışveriş yapabildiği bir yapıyı oluşturmak ve bunu sürdürülebilir kılmak, hükümet olarak bizim temel sorumluluğumuzdur" açıklamasında bulundu.

"Bu yıl Ürün Güvenliği Haftası’ndaki ana temamız e-ticarette ürün güvenliği"

Her bir bakanlığın kendi bünyesinde ürün güvenliği konusunda denetim müdürlüklerinin bulunduğunu hatırlatan Bolat, "Bizim bu Ürün Güvenliği Haftası’ndaki ana temamız bu yıl e-ticarette ürün güvenliği. Bu konuda hazırladığımız proje çalışmasında da Avrupa Birliği Komisyonu ile çok güzel bir iş birliği yapıyoruz, ortak projeyi yürütüyoruz. Koordinasyon içinde yeni bir sistem inşa etmeye odaklandık" bilgisini paylaştı.

İthalat ve ihracat denetimlerinin risk esaslı olarak elektronik ortamda yapılmasına imkan veren web tabanlı bir uygulama olan TAREKS’in denetim verilerine ilişkin konuşan Bolat, ithalatta 2011’den bu yana tam 49 milyar adet sanayi ürününün denetlendiğini, uygunsuz bulunan toplam 424 milyon adet ürünün Türkiye’ye girişinin engellendiğini söyledi. Tarım ürünlerinde ise toplam 31 milyar ürünün kalite standartlarına uygunluk açısından denetlendiği bilgisini paylaşan Bolat, yapılan denetimlerle dış pazarlarda Türk malı imajının korunması hedefine katkı sağlandığının altını çizdi. Bolat, yapay zeka destekli yeni sistemlerle hem denetim kapasitesini arttırdıklarını hem de kaynakları daha verimli, hedefe odaklı ve önleyici fonksiyonlu olarak gerçekleştirdiklerini sözlerine ekledi.

"Ürün güvenliği denetimlerinin dijital kalbi konumundaki TAREKS sistemimizi baştan sona yeniliyoruz"

Bu yılki Ürün Güvenliği Haftası ana temasının ‘e-ticarette ürün güvenliği’ olduğunu hatırlatan Bolat, bu çerçevede Ticaret Bakanlığının diğer bakanlıklarla iş birliği yaparak çalışmalarını sürdürdüğünü ifade etti. Bu çalışmalardan birinin TAREKS uygulanmasının yenilenmesi olduğunu paylaşan Bolat, şu ifadelere yer verdi:

"Ürün güvenliği denetimlerinin dijital kalbi konumundaki TAREKS sistemimizi baştan sona yeniliyoruz. Daha hızlı, daha akıllı ve daha çevre dostu, kullanıcı dostu hale getirilen bu yeni yapı artık ürün güvenliğini daha da arttıracak ve firmalarımıza önemli kolaylıklar getirecek. Böylece zaman içinde gelişen teknoloji ve artan ihtiyaçlar bu sistemin yenilenmesini zorunlu kılmıştır. Yapay zekanın katkısının arttırıldığı yeni dönemde ithalat denetimleri sistemimizde uygunsuz ürünlerin piyasaya arzını engellemek amacıyla yapay zeka destekli yeni bir yapı tasarlamış bulunuyoruz. Skor bazlı bir risk analizi modeline geçtik. Bu sayede sistem sadece geçmiş verileri değil, denetim raporlarını, firma davranışlarının uluslararası verilerini öğrenerek karar süreçlerini geliştirmektedir. Böylece bu yeni tarih sistemi, riskli ürün getiren firmalar üzerinde daha çok yoğunlaşmayı ve bu sayede güvenlik ve yasalara uygun ürün ithal eden firmaların da haksız rekabetten korunmasını sağlayacaktır."

"Ticarette ‘Teknik Engeller Platformu’ ile ihracatçılar teknik engellere ve bilgilere tek elden ulaşmış olacak"

Bolat, ikinci bir yeniliğin yurt dışı pazarlarda ihracatçılar için yeni bir kılavuz olan ‘Ticarette Teknik Engeller Platformu’ olduğunu söyleyerek, "Bu platform aracılığıyla artık ihracatçılarımız tüm ülkelerde mevcut olan teknik engelleri ve o ülke pazarına girişte talep edilen belge ve bilgileri tek elden ulaşmış olacaklar. Bu platform sayesinde Dünya Ticaret Örgütü üyesi ülkelerin ürünlerine ilişki mevzuatlarında yapmayı öngördükleri yeni düzenlemeleri de en üst planlama aşamasındayken ihracatçılarımız ile paylaşmış olacağız. Ayrıca ihracatçılarımızın potansiyel bir ihraç pazarında yürürlüğe girecek mevzuat hakkında önceden bilgi sahibi olmaları ve bizlere de kendi yorum ve değerlendirmelerini iletme imkanları mümkün olacaktır" ifadelerine yer verdi.

"‘e-Ticarette ürün güvenliği’ ile yapay zeka temelli proaktif bir denetim modeline geçiyoruz"

Üçüncü yeniliğin ‘e-ticarette ürün güvenliği’ olduğunu dile getiren Bolat, "Bu en çarpıcı yeniliklerimizden birisi. Yeni bir denetim dönemi başlıyor. Böylece yapay zeka temelli proaktif bir denetim modeline geçiyoruz. Vatandaşlarımız sanal ortamda da fiziki mağaza kadar güvenli alışveriş yapabilmesini amaçlıyoruz. Böylece dijital çağa uygun bir denetim kültürü de başlamış oluyor. Biz inanıyoruz ki adil rekabetin teminatı etkin denetimde" diye konuştu.

"Vatandaşlar fiziki mağazada olduğu gibi çevrimiçi ortamda da ürünlerin uygunluk işaretlerini görebilecekler"

Bolat, e-ticaretin hacminin büyüdüğüne dikkati çekerek, bu çerçevede sürekli denetim mekanizmalarının oluşturulmasının sadece bir idari sorumluluk değil vatandaşların can ve mal güvenliği açısından doğrudan bir zorunluluk haline geldiğinin altının çizdi. Bolat, Ticaret Bakanlığı olarak e-ticarette ürün güvenliğini temin etmek için güçlü bir mevzuat altyapısı oluşturduklarını söyleyerek, "Yeni mevzuatla birlikte vatandaşlarımız çevrimiçi alışverişlerini güven içinde yapabilsinler diye satış ilanlarında son derece net açıklık ve sorumluluk esas alınmıştır. Böylece vatandaşlarımız tıpkı bir fiziki mağazada olduğu gibi çevrimiçi ortamda da ürünler için güvenlik uyarılarını uygunluk işaretlerini açıkça görebileceklerdir" dedi.

"Yurtdışı kaynaklı internet sitelerinde Türkiye’de satışa sunulan ürünler için yerleşik bir iktisadi işletmeci bulunması zorunluluğu getirildi"

Yeni mevzuatla birlikte yurtdışı kaynaklı internet sitelerinde de önlemler alındığını kaydeden Bolat, "Ayrıca yurtdışı kaynaklı internet sitelerinde doğrudan ülkemize satışa sunulan ürünler için Türkiye’de yerleşik bir iktisadi işletmeci bulunması zorunluluğu getirilmiştir. Böylece uygunsuzluk tespiti halinde sorumlu tarafa hızlıca ulaşmak ve gerekli idare başlatmak mümkün olacaktır. Bunun dışında elektronik ticaret platformlarının ürün güvenliği temas noktası belirlemesi de zorunlu tutulmuştur. Vatandaşlarımız bu temas noktası aracılığıyla ürün güvenliğiyle ilgili bildirim şikayetlerini doğrudan platformlara iletebileceklerdir. Güvensiz ya da mevzuata aykırı ürün tespit edildiği ilanlar, bildirimi takip en geç 24 saat içinde yayından kaldırılacaktır. Böylece internetten alışveriş yapan vatandaşlarımıza güvenli, standart uygun ürünlerin ulaşması sağlanacak, kurallara uyan yerli üreticilerimizin de hem başka ülkelerden gelen güvensiz ürünlerle hem de yurt içi mevzuatlara, düzenlemelere uymayıp haksız ticaret uygulaması içinde olanlara karşı rekabet şartları iyileştirilmiş olacaktır" şeklinde konuştu.

İnternet üzerinden satılan güvensiz ve mevzuata aykırı ürünleri tespit etmek için de destekli bir tarama yazılımı geliştirdiklerini vurgulayan Bolat, böylece riskli ürünlere karşı çok daha hızlı ve proaktif müdahale imkanı sağlanacağını kaydetti.

Program, Bakan Bolat’ın konuşmasının ardından basına kapalı olarak devam etti. Ticaret Bakanlığı ev sahipliğinde gerçekleşen programa Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ve Ticaret Bakanı Ömer Bolat katılım sağladı.