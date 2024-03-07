Bakan Bolat, AK Parti kadın teşkilatıyla buluştu

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Dünya Kadınlar Günü programı kapsamında kadınlar ile bir araya gelerek, kadınların işgücüne katılma oranının 2028 yılında yüzde 40’a çıkmasını hedeflediklerini söyledi.

Ticaret Bakanı Prof. Dr. Bolat, ‘Dünya Kadınlar Günü’ programına katıldı. Altındağ Kültür Sarayı’nda gerçekleştirilen programa Bakan Bolat’ın yanı sıra, Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Turgut Altınok, Altındağ Belediye Başkan adayı Veysel Tiryaki, milletvekilleri, Sivil Toplum Kuruluşu (STK) temsilcileri ve vatandaşlar da katıldı.

Bakan Bolat konuşmasında, AK Parti döneminde yapılan reformlar sayesinde kadınların toplumda ilerleme sağladığını kaydetti. Bolat, kadınların da yapılan reformların hakkını 21 yıl içinde yapılan seçimlerde AK Parti ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a destek vererek yerine getirdiğini dile getirdi. Kadınların iş gücüne katılma oranının 2002 yılında yüzde 27,9’dan 2022 yılında yüzden 35,1’e yükseldiğini dile getiren Bakan Bolat, 2028 yılında bu oranı yüzde 40’a yükseltmeyi hedeflediklerini söyledi.

“2019’da birçok kişi İstanbul ve Ankara seçimleri için üzüldü”

Bakan Bolat 31 Mart’ta yapılacak Mahalli İdareler Seçimi’ne 24 gün kaldığını ifade ederek, “4 şeyin pişmanlığı geri gelmiyor. 1’incisi kaybettiğimiz sevdiklerimiz, 2’cisi kaybettiğimiz sağlığımız, atılan ok geri gelmiyor, kaçırılan fırsat geri gelmiyor. 2019’da birçok kişi İstanbul ve Ankara seçimleri için üzüldü. İstanbul seçimi sadece 13 bin 800 oyla kaybedilmişti. 1 oyun bile çok önemi var. Ankara’nın 2019 yılındaki seçim sonucuyla neler kaybettiğini 5 yıl değil aslında 10 yıl kaybetti. Çünkü 5 yıl hizmet yapılmadı ve 5 yılda da hizmetler geriye gitti. Bir 10 yıl daha kaybedilmemesi için halk için hizmetler yapan Turgut Altınok’u büyükşehir belediye başkanı yapmak için altın bir fırsat var ve bunun için sadece 24 gün var” dedi.

Program Bakan Bolat’a çiçek takdim edilmesinin ve katılımcıların hatıra fotoğrafı çekilmesinin ardından sona erdi.