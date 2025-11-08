Bakan Bolat'tan Kocaeli'ndeki patlama ile ilgili açıklama:

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Atatürk Havalimanı Millet Bahçesinde düzenlenen Rize Tanıtım Günlerine katıldı. Kocaeli’nin Dilovası ilçesinde 6 kişinin hayatını kaybettiği parfüm dolum tesisinde yangın ile ilgili açıklamada bulunan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Devletimiz gereken bütün soruşturmayı yapacaktır. Bundan sonra bu tarz olayların olmaması için elimizden geleni yapacağız. İş sağlığı, iş güvenliği konuları çok önemli. İşin türü gereği kimyasal, parlayıcı ve yanıcı maddeler. Olay henüz sıcak. İlgili tahkikat yapıldıktan sonra nasıl ortaya çıktığı mutlaka raporlandırılacaktır" dedi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Atatürk Havalimanı Millet Bahçesinde düzenlenen Rize tanıtım günlerine katıldı. Rize’ye ait yöresel değerlerin tanıtıldığı stantları gezen Bakan Bolat, sabah saatlerinde Kocaeli’nin Dilovası ilçesinde meydana gelen ve 6 kişinin hayatını kaybettiği parfüm dolum tesisi yangını ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Bakan Bolat, "Can kayıplarımız, yaralılar için üzgünüz. Allah hayatını kaybeden vatandaşlarımıza rahmet eylesin. Mekanları cennet olsun. Devletimiz gereken bütün soruşturmayı yapacaktır. Hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diliyorum. İlgili bakanlıklarımız zaten olay yerinde gerekli incelemeleri hemen başlatırlar. Bundan sonra bu tarz olayların olmaması için elimizden geleni yapacağız. İş sağlığı, iş güvenliği konuları çok önemli. İşin türü gereği kimyasal, parlayıcı ve yanıcı maddeler. Olay henüz sıcak. İlgili tahkikat yapıldıktan sonra nasıl ortaya çıktığı mutlaka raporlandırılacaktır. Adli incelemeler başlayacaktır. Bir daha tekerrür etmemesini diliyoruz. Kocaeli halkına ve o iş yerinde çalışan kardeşlerimize geçmiş olsun diyorum" açıklamasında bulundu.

Stantları ziyaret eden Bakan Bolat daha sonra alandan ayrıldı.