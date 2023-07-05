Bakan Bolat, Ukrayna Ekonomi Bakanı Svyrydenko ile telefonda görüştü

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Ukrayna Ekonomi Bakanı Yulia Svyrydenko ile yaptığı telefon görüşmesinde Ukrayna ile ikili iş birliğini geliştirmeye yönelik atacakları adımları değerlendirdi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Ukrayna Başbakan Yardımcısı ve Ekonomi Bakanı Yulia Svyrydenko ile telefonda görüştüğünü bildirdi.

Bolat paylaşımında, Türkiye’nin, Rusya-Ukrayna krizinin çözümünde ve Tahıl Koridoru inisiyatifi sürecinde aktif rol aldığını, çözüm önerileri geliştiren kilit ülke olma konumunu devam ettirdiğini ifade etti.

Bakan Bolat, Ticaret Bakanlığı olarak ise ikili ticari ve ekonomik ilişkilerinin derinleştirilmesi ve Ukrayna’nın alt ve üstyapısının yeniden inşası için, Ukrayna ekonomisinin normalleşmesine katkı sağlayacak girişimleri iş dünyası ile birlikte desteklemeye devam edeceklerini belirttiği paylaşımında, Ukraynalı Bakan Svyrydenko ile iki ülke arasında imzalanan Serbest Ticaret Anlaşması’nın uygulamasına ve Ukrayna ile ikili iş birliğini geliştirmeye yönelik atacakları adımları değerlendirdiklerini ifade etti.