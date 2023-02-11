Bakan Bozdağ: '675 kişilik konteyner kent kurulmaya başlandı'

Diyarbakır’da depremzedeler ve ağır hasarlı apartmanlarda yaşayanlar için 30 dönüm üzerine 675 kişilik konteyner kent kurulumu başladı. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, alanda incelemelerde bulundu.

Merkez üssü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesi olan ve 10 ili etkileyen 7,7 büyüklüğündeki depremde yıkılan apartmanların enkaz çalışmaları devam ederken, Diyarbakır’da depremzedeler ve ağır hasarlı apartmanlarda yaşan vatandaşların yeni yapıları yapılıncaya kadar geçici olarak 675 kişilik konteyner kent kurulumu Talaytepe Ağız ve Diş Hastanesi karşısı boş arazide başladı.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ alanda incelemelerde bulunarak, 30 dönüm üzerinde kurulan kentin ihtiyaç dahilinde 280 dönüme kadar çıkartılacağını kaydetti. Bozdağ, 30 dönümlük alana 675 kişilik yapılması planlandığını, ihtiyaç halinde 280 dönüme kadar genişleyeceğini vurguladı. Bozdağ, “Diyarbakır’da enkaz kaldırma çalışmalarının sonuna yaklaştık, şu ana kadar 2 enkazın tamamı kaldırıldı, diğer enkazlarla ilgili çalışmalar da devam ediyor. Pek çok vatandaşımız yaralı vaziyette kurtarıldığı gibi uzun süre geçmesine rağmen enkaz altında canlı çıkarttığımız pek çok vatandaşımız oldu. Bundan sonraki süreçte de dileğimiz enkaz altındaki canlarımıza sağ salim ulaşmaktır. Öte yandan, oturulamayacak derecede olan yıkılacak binalarla ilgili burada yaşayan vatandaşlarımızın barınma sorunlarını bundan sonra kalıcı konutlar yapılana kadar geçici barınma merkezlerini Diyarbakır’da oluşturuyoruz. Bunlardan bir tanesi konteyner kent ve çadır kent. Bunun dışında da başka tedbirleri alıyoruz. Burada kurulacak alanı gezdik şimdiden çalışmalar başladı, burada 675 konteyner kent kurulacak. Altyapı ve üstyapı tamamıyla vatandaşlarımızın rahat bir şekilde hayatlarını devam ettirecek standartlara göre yapılacak. Diyarbakır Valiliği barınma sorununu uzun süreli karşılayacak” dedi.