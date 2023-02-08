Bakan Bozdağ: 'Diyarbakır'da 133 kişi vefat etti, 871 kişi yaralandı'

Diyarbakır’da deprem bölgesinde incelemelerde bulunan Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, 133 kişinin hayatını kaybettiğini, 871 kişinin yaralandığını açıkladı. Bakan Bozdağ, “Kusuru olanlar varsa hepsi bunun hesabını verecek” dedi.

Diyarbakır’da deprem sonrası yıkılan 7 bina ile ilgili incelemelerin ardından açıklamalarda bulunan Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, enkazdan 254 kişinin çıkarıldığını ve 133 kişinin öldüğünü açıklarken, şu ana kadar hastanelere yaralı olarak 871 kişinin başvurduğunu kaydetti. Bakan Bozdağ, hastanede yatan 129 yaralıdan 38’inin durumunun ağır olduğunu ifade ederek, “Ülkemizin yaşadığı bu büyük felakette hayatını kaybeden her bir vatandaşımıza Cenabı Allah’tan rahmet diliyorum, yakınlarına başsağlığı ve sabır diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun, yaralılara acil şifalar diliyorum. Diyarbakır’da 7 müstakil bina tamamı yıkıldı, bunlardan biri içerisinde insan olmayan bir bina. Ama 6 tanesi içerisinde vatandaşlarımızın olduğu bina. 184 daire olduğunu görüyoruz, 570 civarında vatandaşımızın kayıtlarda bu bölgede yaşadığı görünüyor, ancak enkazdan çıkan yaralılara baktığımızda kayıt dışı olan, misafirlik için o evlerde bulunan pek çok vatandaşımızın bulunduğunu ifade etmek isterim. Yıkılan 6 binadan şu ana kadar enkazın altından 254 vatandaşımız çıkartıldı, 133’ü vefat etti, 121’i sağ olarak çıkartıldı, tedavilerine devam ederken diğerlerine henüz ulaşılamadı. Enkaz çalışmaları devam ediyor. Hastaneye müracaat eden yaralı vatandaş sayımız 871, 742’si tedavileri yapıldıktan sonra taburcu edildi. Şu anda yatan 129 yaralımız var, 38’inin durumunun ciddi olduğunu biliyoruz” dedi.

“10 bin 6 personel, bin 160 araç görevde”

AFAD, emniyet, jandarmanın da aralarında olduğu herkesin büyük bir seferberlikle çalıştığını kaydeden Bakan Bozdağ, Diyarbakır genelinde 10 bin 6 personel ve bin 160 aracın bu süreçte görevlendirildiğini aktardı. Bozdağ, “Şu ana kadar 773 çadır kuruldu, 7 bin civarında vatandaşımızı istekleri halinde burada ikametini sağladık. Ayrıca sosyal tesislerde 168 bin 421 vatandaşımızı barındırdık. İhtiyaç olması durumunda da barındırmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

“Hediye Aslan isminde bir kardeşimizin de şu anda sağ salim çıkarıldığını öğrendik”

Açıklamalarına devam eden Bozdağ, “Şu anda Hediye Aslan isminde bir kardeşimizin arama kurtarma sırasında sağ salim çıkarıldığını öğrendik. Kendisine Allah’tan şifa diliyorum, kurtarmayı sağlayan arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Kendisi şu anda arkadaşlarımız tarafından sağlık tesislerine ulaştırılmaktadır” şeklinde konuştu.

“Kusuru olanlar varsa hepsi bunun hesabını verecek”

Bakan Bozdağ, vatandaşlarla diyalogu sırasında yargı sürecinin devam ettiğini, ihmali, kusuru olanlar varsa hepsinin bunun hesabını vereceğini, kimsenin yanına bırakılmayacağını söyledi.