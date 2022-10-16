Bakan Bozdağ patlamada yaralanan madencileri hastanede ziyaret etti

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, maden ocağındaki patlamada yaralanan madencileri Bartın Devlet Hastanesi'nde ziyaret etti.

Bakan Bozdağ patlamada yaralanan madencileri hastanede ziyaret etti
Editör
EditörEditör
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Duygu Yalçın
Duygu Yalçın
Duygu Yalçın
Duygu Yalçın

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, maden ocağındaki patlamada yaralanan madencileri Bartın Devlet Hastanesi’nde ziyaret etti.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Bartın’ın Amasra ilçesinde maden ocağında meydana gelen patlamada yaralanan madencileri Bartın Devlet Hastanesi’nde ziyaret ederek, sağlık durumları hakkında bilgi aldı.

Bakan Bozdağ patlamada yaralanan madencileri hastanede ziyaret etti
Bakan Bozdağ patlamada yaralanan madencileri hastanede ziyaret etti