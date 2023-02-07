Bakan Çavuşoğlu: '36 ülkeden 3 bin 319 arama kurtarma personeli sahada'

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 36 ülkeden 3 bin 319 arama kurtarma personelinin deprem bölgesinde sahada olduğunu belirterek, "50 binin üzerinde bir yatak kapasitesine ulaştık, vatandaşlarımızın deprem bölgesinden gelip kalabilmeleri için. Kamu kurumlarının misafirhaneleri var, bunların hepsini depremzedelere ayırdık. Yaklaşık 4 bin 380 yataktan bahsediyoruz. Vatandaşlarımız bugünden itibaren Antalya’da, oteller ve devletin imkanlarına gelip yerleşme imkanına sahip olacaklar" dedi.

Bakan Çavuşoğlu, memleketi Antalya’nın Alanya ilçesinde depremden etkilenen afetzedelerin barınma ihtiyacının karşılanmasına yönelik bir otelde turizmcilerle bir araya geldi. Toplantının ardından Antalya Havalimanı’nda gazetecilere açıklamalarda bulunan Bakan Çavuşoğlu, tarihin en büyük afetlerinden birini yaşadıklarını ifade etti. Hayatını kaybeden vatandaşlara Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar dileyen Çavuşoğlu, “Devletimiz tüm kurumlarıyla seferber oldu ve vatandaşlarımıza yetişmek için gece gündüz çalışıyor. Gönüllüler ve STÖ’ler de sahada, biz de Dışişleri Bakanlığı olarak bu çabalara elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Tahliyeler için oluşturduğumuz Koordinasyon ve Destek Merkezimizi faaliyete geçirdik. Ankara’daki Kriz Merkezine 4 büyükelçimizi görevlendirdik. Yurt dışından çok sayıda telefon ve mesajlar geliyor. Yardım teklifleri geliyor. Şu ana kadar 76 ülkeden yardım teklifi geldi ve 14 uluslararası kuruluştan yardım teklifi geldi. Bu yardımların gerek yurt dışından, gerekse Türkiye’ye geldikten sonra koordine edilmesi önemli. Bu amaçla Adana’ya 2 büyükelçi görevlendirdik. Maalesef Hatay’daki büyükelçimiz halen enkaz altında. Oturduğu bina 13 katlı ve yeni bir binaydı, yıkıldı. Oraya da bir büyükelçimizi gönderdik. Diyarbakır temsilciliğimiz açık. Yurt dışından gelen özellikle arama kurtarma ve acil sağlık ekiplerinin bu bölgelerde koordineli şekilde görevlerine başlaması için arkadaşlarımız ilgili kurumlara destek veriyorlar” diye konuştu.

"36 ülkeden destek geldii"

Şu ana 36 ülkeden 3 bin 319 arama kurtarma personelinin sahada olduğunu kaydeden Bakan Çavuşoğlu, “7 ülkeden ilave ekipler planlanmıştır, hızlı şekilde intikali için gerekli çalışmalar yapılıyor. Bugün Belçika Dışişleri Bakanı aradı, sahra hastanesi kurmak için büyük bir ekiple gerekli materyalleri göndereceklerini söylediler. Yurt dışından ayni yardımlar da gönderiliyor. Koordinesi için elimizden gelen desteği veriyoruz. Çok sayıda mevkidaşım telefonla taziyelerini ilettiler. 7 günlük yas ilan ettik, KKTC ve Kosova’da yas ilan edildi. NATO, Türk Devletleri Teşkilatı gibi farklı teşkilatlarda da bayraklar yarıya indirildi. Bu dayanışmaları için teşekkür ediyoruz” ifadelerine yer verdi.

Bakan Çavuşoğlu, sahada devam eden çalışmaların yanında kurtulan vatandaşların tedavisi için, evi yıkılan vatandaşlara destek sağlanması için tüm kurumların seferberlik içinde olduğunu belirtti.

"50 binin üzerinde bir yatak kapasitesine ulaştık"

Deprem bölgesinin dışında farklı şehirlerde vatandaşlara barınma imkanı sağlamak için de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında bir çalışma başlattıklarını hatırlatan Bakan Çavuşoğlu, “Kültür ve Turizm Bakanımız Mehmet Nuri Ersoy, Malatya’da sahada çalışmaları koordine ederken, diğer taraftan özellikle Antalya ve Muğla, Mersin bölgesinde şu anda kapasitesi elverişli otellerde barınması için gerekli çalışmaları yaptılar. Biz de kendilerine destek oluyoruz. Bu sabah Antalya’ya geldik ve Lara’da, Manavgat’ta, Alanya’da turizmcilerle bir araya geldik. Antalya’da da bir kriz merkezimiz var. Bugünkü yaptığımız toplantı çerçevesinde Cumhurbaşkanımızın vurguladığı gibi 50 binin üzerinde bir yatak kapasitesine ulaştık vatandaşlarımızın deprem bölgesinden gelip kalabilmeleri için. Kamu kurumlarının misafirhaneleri var, bunların hepsini depremzedelere ayırdık. Yaklaşık 4 bin 380 yataktan bahsediyoruz. Vatandaşlarımız bugünden itibaren Antalya’da otel sahipleri olsun, devletin imkanlarına gelip yerleşme imkanına sahip olacaklar. Turizmcilerimizi canı gönülden teşekkür ediyorum. AKTOB, ALTİD, BETÜYAB ve ilgili kuruluşlar yoğun çaba sarfettiler. Birçok otel de Kemer, Manavgat ve Alanya’da kış sezonu sebebiyle kapalı. Birçok işletme sahibi otellerini yarın ve bir iki gün içinde açacaklar. Orta ve uzun vadede yine barınma ihtiyacı olursa neler yapacağımızı da konuştuk. Acil olan barınma ihtiyacı olan vatandaşlarımıza Antalya, Muğla ve Mersin illerinde bu imkanı vermektir” dedi.

"Otobüs ve uçaklarla ulaşım sağlanacak"

Vatandaşların deprem bölgesinden otellerine ulaşımına da değinen Bakan Çavuşoğlu, “Vatandaşlarımızın bu bölgeye intikali için gerekli çalışmaları yapıyoruz. Otobüslerle, uçaklarla, bu akşam insani yardım uçağı, dönüşte Antalya’ya gelmek isteyen vatandaşlarımızın getirilmesi için de bir planlama yapıldı, planlamalar yapılacak. Burada önemli olan vatandaşlarımızın kendi illerinde kriz merkezleri var, AFAD var. Bu bünyede de barınmayla ilgili birimler var. Buraya isimlerin kayıt edilmesinin ardından hemen o isimler Antalya’da kurulan merkeze iletilecek. Ve ardından planlama yapılacak. Otel ve devlet misafirhaneleri de vatandaşlarımızı ağırlayacaklar. Büyük bir dayanışma örneği gösterdiler. İhtiyaç olursa kapasiteyi arttırabileceklerini görmüş olduk” ifadelerine yer verdi.