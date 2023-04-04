Bakan Çavuşoğlu: 'Finlandiya'nın NATO'ya katılım onay belgesini ABD'ye teslim ettik'

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Finlandiya'nın NATO'ya katılım onay belgesini, NATO Kurucu Antlaşması uyarınca üyelik belgelerini saklayan ABD'ye teslim ettik ifadelerini kullandı.

Bakan Çavuşoğlu: 'Finlandiya'nın NATO'ya katılım onay belgesini ABD'ye teslim ettik'
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Finlandiya’nın NATO’ya katılım onay belgesini, NATO Kurucu Antlaşması uyarınca üyelik belgelerini saklayan ABD’ye teslim ettik" ifadelerini kullandı.

Bakan Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı marjında Brüksel’de görüştü. Çavuşoğlu yaptığı açıklamada, "ABD Dışişleri Bakanı ile ilişkilerimizi ele aldık. Finlandiya’nın NATO’ya katılım onay belgesini, #NATO Kurucu Antlaşması uyarınca üyelik belgelerini saklayan ABD’ye teslim ettik" açıklamasında bulundu.