Bakan Çavuşoğlu, mevkidaşı Dendias ile birlikte Hatay'da incelemelerde bulundu

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye’ye gelen Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias ile Hatay’da deprem bölgesinde incelemelerde bulunarak arama kurtarma çalışmalarıyla ilgili bilgi aldı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye’ye gelen Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias ile görüştü. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye’de yaşanan deprem nedeniyle Adana’ya gelen Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias’ı havaalanında karşıladı. İki Bakan, baş başa bir görüşme gerçekleştirdikten sonra çalışmaları incelemek üzere Hatay’a geçti. Hatay’da incelemelerde bulunan iki mevkidaş ardından basın mensuplarının karşısına geçti.

"Umarım görüş ayrılıklarımızı da çözmek için çaba sarf ederiz"

Türkiye’nin komşusu Yunanistan’ın Dışişleri Bakanı Nikos Dendias Adana ve Hatay’da ağırladıklarını belirten Bakan Çavuşoğlu, "Adana ve Hayat’da Türkiye komşunuz Yunanistan’ın Dışişleri Bakanı Nikos Dendias’ı ağırlıyoruz. Kendisine bu ziyareti için çok teşekkür ediyorum. Nikos Dendias’ın bugün burada olması Yunanistan’ın ve Yunan halkının Türkiye ile olan dayanışmasını gösteriyor. Deprem meydana geldikten hemen sonra Türkiye’yi ilk arayan ve yardım teklifinde bulunan ilk ülkelerden biri Yunanistan’dır. Ve hemen arama kurtarma ekiplerini gönderdiler ve çok sayıda uçakla insani yardımları Türkiye’ye getirdiler. Hatta bir uçakla Yunanistan’dan diğer bir dostumuz bizzat Adana’ya gelerek yardımları Türkiye’ye ulaştırdı. Yunanistan’ın gönderdiği arama kurtarma ekibine teşekkür ettik. Geldikleri andan itibaren gece gündüz burada çaba sarf ettiler. Ve canlı olarak kurtulan her insandan sonra sadece burada Yunanistan ekibinin değil tüm Yunan halkının ne kadar mutlu olduğunu gördük. İyi komşuluk böyle günlerde belli olur." dedi.

Bakan Çavuşoğlu bir hatırasını anlattı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 1999 yılında da yaklaşık bir ay arayla hem Türkiye’de hem de Yunanistan’da deprem meydana geldiğini hatırlattı. Çavuşoğlu, "Önce Yunanistan bizim yardımımıza koştu sonra Türkiye Yunanistan’ın yardıma koştu. O zaman Time dergisi bunu güzel bir şeklide haberleştirmişti. Ben de bir o zaman siyasetçi değildim. Bir okuyucu mektubu gönderdim Time dergisine ve yayınladılar. Kısa şöyle demiştim zor günlerde birbirimize yardım etmemiz önemli ama ilişkilerimizi geliştirmek için başka bir deprem veya felaketi beklemek zorunda değiliz demiştim. O gün sade bir Türk vatandaşı olarak bunu söylemiştim. Bugün Türkiye’nin dışişleri bakanı olarak aynı düşüncedeyim. Umarım görüş ayrılıklarımızı da diyalog yoluyla samimi bir şekilde ele alıp çözmek için çaba sarf ederiz. Ben dostum Nikos Dendias onun şahsında Yunanistan hükümetine ve tüm Yunan halkına bu zor günlerde bize verdikleri destek için şükranlarımı sunuyorum" dedi.

"İlişkilerimizin düzelmesi için bir depremi beklemeye gerek olmadığı kanaatindeyim"

Ardından söz alan Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Türk hükümetine ve Türk halkına taziyelerini ileterek, "Buradaki Yunan kurtarma ekibinin faaliyetleri nedeniyle dile getirmiş olduğu memnuniyet nedeniyle söylemiş oldukları güzel sözler için çok teşekkür ediyorum. Biz burada arama kurtarma faaliyeti yürüten Yunan heyetinin kurtarmış olduğu hayatlardan son derece memnunuz. Ancak bunun yanında Avrupa ülkelerinden diğer ekiplerin de gerçekleştirmiş oldukları kurtarma faaliyetlerinden son derece memnunuz. Sayın Çavuşoğlu ile birlikte biraz önce Avusturya’nın Hollanda ekiplerinin bulundukları çadırı ziyaret etme fırsatı bulduk. Burada aldığımız bilgilere göre toplamda 205 kişinin, Yunanistan’dan gelen ekip de dahil olmak üzere kurtarıldığını öğrendik. Şunu özellikle ifade etmek istiyorum. Yunanistan hükümetinin, Türk hükümeti ve Türk halkının bu zor günleri aşması ile ilgili vermiş olduğu destek burada bitmeyecektir. Ben Başbakan Miçotakis’ten aldığım talimat doğrultusunda şunu söylemek istiyorum. Biz Yunanistan olarak hem ikili düzeyde hem Avrupa Birliği düzeyinde bu zor günlerin aşılmasıyla ilgili olarak elimizden gelen bütün çabayı göstermeye devam edeceğiz. Bir an önce Sayın Mevlut Çavuşoğlu’nun söylediği cümlenin altına ben de imza atmak istiyorum. Ben de ilişkilerimizin düzelmesi için bir depremi beklemeye gerek olmadığı kanaatindeyim. Son olarak şunu ifade etmek istiyorum. Burada benim vatandaşlarımın Türk halkının karşı karşıya kaldığı bu felakette onlara destek vermelerinden ötürü son derece gururluyum. Mevlüt Çavuşoğlu ve Türk hükümetine kendileri için bu zor zamanlarda bize göstermiş oldukları yakın misafirperverlik için tekrar teşekkür ediyorum" diye konuştu.