İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Kızılcahamam İlçe Emniyet Müdürlüğü’nü ziyaret ederek emniyet mensuplarıyla bayramlaştı.

Bakan Çiftçi, Kızılcahamam İlçe Emniyet Müdürlüğü’nü ziyaret etti. Ziyarette, Kızılcahamam Kaymakamı Nuri Mehmetbeyoğlu, Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar, İlçe Emniyet Müdürü, İlçe Jandarma Komutanı ve siyasi parti ilçe başkanları hazır bulundu.

Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar, Bakan Çiftçi’ye ilçede yürütülen çalışmalar hakkında kapsamlı bilgi verdi. İlçenin huzur ve güvenliğinin öncelikli gündem maddeleri arasında yer aldığını ifade eden Başkan Acar, Kızılcahamam’ın gelişimi adına yürütülen hizmetler hakkında da bilgi paylaşımında bulundu.

Ziyaretin ardından değerlendirmelerde bulunan Başkan Acar, "Sayın Bakanımızı ilçemizde ağırlamaktan büyük bir memnuniyet duyduk. Nazik ziyaretleri bizleri onurlandırdı. Kızılcahamam’ımızın huzuru ve güvenliği için yürütülen çalışmalar üzerine verimli istişarelerde bulunduk. Devletimizin gücünü ve şefkatini her daim yanımızda hissetmek bizler için en büyük güven kaynağıdır. Sayın Bakanımıza kıymetli ziyaretleri için teşekkür ediyorum" dedi.