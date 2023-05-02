Bakan Dönmez 'Avrupa'nın en büyük güneş santralinin malzemelerinin büyük bir kısmı Türkiye'de üretildi'

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez baba ocağı Bilecik’te karış karış petrol ve doğalgaz aradıklarını söyleyerek, "Avrupa’nın en büyük güneş santralını Konya Karapınar’da açıyoruz. Bin megavatlık bir tesisten bahsediyoruz. Yaklaşık bir milyon dolarlık bir yatırım ama buradaki tesisin bir özelliği de şu orada kullanılan malzemelerin büyük bir kısmı başta güneş paneli olmak üzere Türkiye’de üretildi" dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Bilecik’in Bozüyük ilçesine bir takım temaslarda bulunmak üzere geldi. Bakan Dönmez’i Bilecik Valisi Kemal Kızılkaya, AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, AK Parti’li adaylar Halil Eldemir, Hüsnü Ersoy ve partililer karşıladı. Dönmez ardından her hafta salı günü kurulan ilçe pazarını gezdi. Burada pazarcı esnafıyla sohbet eden Bakan Dönmez, simit ve poğaça tezgahına geçerek vatandaşlara ikramda bulundu.

"AK Parti hükümetleri enerjiden ulaştırmaya, eğitimden sağlığa, sanayiden tarıma kadar alt yapı eksikliğini büyük oranda tamamladı"

Ardından AK Parti Bozüyük İlçe Başkanlığı binasında partililerle Bakan Dönmez, "İnşallah 14 Mayıs’ta da daha önceki seçimlerde olduğu gibi AK Parti Cumhur İttifakı bir kez daha zaferle çıkacak buna inanıyoruz. AK Parti hükümetleri enerjiden ulaştırmaya, eğitimden sağlığa, sanayiden tarıma kadar alt yapı eksikliğini büyük oranda tamamladı. Şimdi artık Türkiye yüzyılına bu altyapı eksikliklerini tamamlamış bir şekilde giriyoruz. İnşallah Türkiye yüzyılını hep birlikte inşa edeceğiz. Bir hedefimiz vardı dünyanın en gelişmiş 10 ekonomisi arasına girmek. Bu hedefimize ulaşmak için 2023 giremediğimiz alanlarda artık karış karış petrol ve doğalgaz arıyoruz. Evet, Türkiye enerjide dışa bağımlı bir ülke kullandığımız enerjinin neredeyse yüzde 70’ini ithal ediyoruz sadece geçtiğimiz yıl başta petrol ve doğalgaz olmak üzere yaklaşık 95 milyar dolar bir fatura ödedik yurtdışına bunu azaltmanın yolu da aramaktan geçiyor biliyorsunuz bulanlar ancak arayanlar ama her arayanda bulamıyor nasip işi. Şimdi ekibimiz artık bu işe odaklandı gece gündüz demeden karada karış karış hem karada hem de denizde aramalarını yoğunlaştırdı. Biz önümüzdeki aylarda da yıllarda da inşallah hem Karadeniz’de hem de karada ilave keşifler yapacağımıza inanıyoruz" dedi.

"Avrupa’nın en büyük güneş santralını Konya Karapınar’da açıyoruz"

Bakan Dönmez konuşmasının devamında, "Bugün hem Türkiye’nin hem de Avrupa’nın en büyük güneş santrallerinden bir tanesinin hizmete açılış törenine kayılacağız. Avrupa’nın en büyük güneş santralını Konya Karapınar’da açıyoruz. Bin megavatlık bir tesisten bahsediyoruz. Yaklaşık bir milyon dolarlık bir yatırım ama buradaki tesisin bir özelliği de şu orada kullanılan malzemelerin büyük bir kısmı başta güneş paneli olmak üzere Türkiye’de üretildi" dedi.

"Enerjide dışa bağımlılığımızı azaltmak için özellikle son yıllarda yoğun bir arama ve araştırma faaliyetine giriştik"

Bakan Dönmez 14 Mayıs günü yapılacak olan seçimlerin bir dönüm noktası olacağını anlatarak, "Enerjide dışa bağımlılığımızı azaltmak için özellikle son yıllarda yoğun bir arama ve araştırma faaliyetine giriştik. Neticesinde de Rabbim yüzümüze güldü mahcup etmedi. 2020 yılında Karadeniz’de dünyadaki en büyük keşif olarak tarihlere geçecek bir doğalgaz rezervi keşfini gerçekleştirdik. İki buçuk yıl gibi kısa bir süre geçmesine rağmen dünyada hiçbir ülkeni başaramadığı bir projeyi çok kısa bir süre içerisinde hayata geçirdik. Ramazan ayının son günü arife günüde bildiğiniz gibi o doğalgazı karada yaktık. Mayıs ayı itibariyle de inşallah milletimizin hizmetinde olacak. Sayın Cumhurbaşkanımız törenden önce benimle de görüştüğünde ’Şimdi bu keşif elbette büyük keşif ama milletimize bunun yansıması lazım’ dedi. Bizde bazı hazırlıklar yapmıştık dedim. Bu hazırlığı müsaade ederseniz konutlarda kullanılan mutfaklarda kullanılan gazı 1 yıl süreyle bedava verebiliriz hediye edebiliriz dedi. Cumhurbaşkanım ise ’Bu yetmez hemen yansıması lazım yarın değil hemen şimdi’ dedi. ’Bir ayda bütün tüketimlerimizi vatandaşlara hediye edelim bedavaya verelim’ dedi. Onun üzerine de biliyorsunuz kararlarımızı aldık resmi gazetede de çıktı bu ay gelecek faturalarında tüketim değerini göreceksiniz tüketim bedelini göreceksiniz ama son satırda ödenecek bedelim sıfır olarak. Göreceksiniz bu bizim vatandaşımıza hizmetimizin bir göstergesi olarak algılanmasını arzu ediyoruz. Bugün inşallah sayın cumhurbaşkanımız bir müjde daha verecek oda petrolle ilgili olacak Konya mitinginde inşallah yon yılların en büyük keşiflerinden birisinin müjdesini verecek" dedi.

"Türk bayrağının altında İstiklal Marşı’nı okuyamayanlarla bizim işimiz yok"

Bakan Dönmez son olarak, "Üç beş oy uğruna kandille masaya oturmaktan çekinmeyen bir kesim var. Türk bayrağının altında İstiklal Marşını okuyamayanlarla bizim işimiz yok. Bunu vatandaşımızda her yerde görüyor zaten" dedi.