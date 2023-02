Bakan Dönmez: 'Elektrik ve doğalgaz faturalarının tahsilatını erteliyoruz'

TAKİP ET

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yaşanan olağanüstü hal sebebiyle elektrik ve doğalgaz faturalarının tahsilatını ertelediklerini açıkladı.

İskenderun’da bulunan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, deprem ve bakanlığın yürüttüğü çalışmalar hakkında açıklamada bulundu. Dönmez, "Kahramanmaraş Pazarcık ve Elbistan ilçeleri merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğünde depremler yaşadık. Her iki depremin ardından da 6 büyüklüğünde artçı sarsıntılar meydana geldi. Depremler 10 ilimizi olumsuz etkiledi. Şu an itibariyle enerji iletim hatlarında sorunumuz kalmadı. Ancak şehir içi dağıtım kısımlarında çalışmalarımız bazı ilçelerde ve il merkezlerinde devam ediyor. Üst yapılarda nasıl büyük hasarlar olduysa elektrik şebekemizde de ciddi hasarlar meydana geldi. Buradaki hasarların giderilmesi için ülkenin dört bir tarafından teknik ekipler hemen deprem bölgelerine intikal ettirildi. 3 bine yakın personelimiz elektrik şebekesinin altyapısını yeniden ayağa kaldırmak için yoğun bir gayret gösteriyor. Ayrıca elektrik şirketleri diğer bölgelerden gelen personel takviyeleri ile beraber güçlendirilmiş oldu. Diğer yandan Kahramanmaraş, Adıyaman, Gaziantep, Hatay il merkez ve ilçelerinde elektrik yapısı onarılıyor ancak can ve mal güvenliğimizi öncelediğimiz için bazı yerleşim birimlerine ve binalara teknik olmayan sebeplerden dolayı elektrik veremiyoruz. Hala enkazda kurtarma çalışmaları devam ediyor. Gerek arama ekipleri gerekse enkazda mahsur kalan vatandaşlarımızın emniyeti açısından burada dikkatli hareket etmemiz söz konusu. Burada tabii ki AFAD’la koordineli çalışma içerisindeyiz. Buradaki çalışmalar tamamlanır tamamlanmaz bölge bölge kademe kademe elektrik verme hizmetlerimiz hızlanacak. İlk etapta cadde ve sokaklarda genel aydınlatma tesislerimizi aktif ediyoruz ki büyük oranda yerleşim alanlarında bu aydınlatma devreye girdi" dedi.

Doğalgazla ilgili çalışmalara değinen Bakan Dönmez, "BOTAŞ ana iletim hatlarında arıza ve kopmalar meydana geldi. Hatta onarım yaptığımız yerlerde artçı sarsıntılarla yeniden oluştu. Buradaki arkadaşlarımız olağanüstü bir gayret gösteriyorlar. Yaklaşık 2 bin personelimiz şu anda doğalgaz arızalarının giderilmesi için ter döküyor. Adıyaman’a bugün kontrollü olarak doğalgazı vermeye başladık. Bugün gün içerisinde de yine Gaziantep ve Kahramanmaraş’a kontrollü olarak gaz vermeye başlayacağız. Yine elektrikte olduğu gibi can ve mal güvenliğini önceleyerek AFAD ile koordineli bir şekilde hareket ediyoruz. Doğalgazın şehre, binalara verilmesi çok daha hassas bir konu" diye konuştu.

"Akaryakıt sevkiyatımızı 20 milyon litreye kadar artırdık"

Bakan Dönmez, açıklamalarını şöyle sürdürdü:

"Yine depremle birlikte bu bölgede akaryakıtla ilgili sıkıntılar yaşanmıştı. Aşırı talep ve bazı ana ulaşım ağlarındaki aksamalar nedeniyle tedarikte ilk günlerde bazı sıkıntılar yaşamıştık. An itibariyle bu sıkıntıları büyük oranda aştık. Artık akaryakıt istasyonlarından akaryakıt temin edilebilir hale geldi. Depremden önce bu bölgelerin günlük tüketimi 6-7 milyon litre civarındaydı. Depremle birlikte bu bölgeye sevkiyatımızı 20 milyon litreye kadar artırdık. Neredeyse 3 kattan fazla bir sevkiyat söz konusu. Yollarda intikali devam eden tankerlerimiz de bulunuyor. Akaryakıtla ilgili arz tarafında, rafineri tarafında herhangi bir sorun söz konusu değil. Stoklarımız yeterlidir. Bu bölgede yaklaşık bin 850 civarında akaryakıt istasyonumuz vardı. Bunlardan 300 tanesi depremden etkilendi, hizmet veremez hale gelmiş oldu."

8 bin 907 madenci arama kurtarma çalışmalarında yer alıyor

Türkiye Taş Kömürü Kurumu (TTK) ve Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu ile özel sektöre ait madencilik şirketlerinden 8 bin 907 madencinin arama kurtarma faaliyetleri için deprem bölgelerine intikal ettiğini kaydeden Dönmez, "Bildiğiniz gibi özellikle yer altı madencileri işinin gereği olarak arama kurtarma eğitimleri almış ve tecrübeli çalışanlarımız. Bu çalışanlarımız da şu anda insanlarımızı enkaz altından kurtarmak için büyük bir çaba gösteriyor. Madencilik sektörünün yanı sıra BOTAŞ ve Türkiye Petrolleri gibi bizim diğer kurumlarımızdan da yaklaşık 880 civarında da personelimiz bu arama çalışmalarına devam ediyor. Toplamda bakanlığımızın ilgili kuruluşları ve özel sektörle birlikte baktığımızda arama kurtarma çalışmalarına destek veren 9 bin 790 çalışanımız söz konusu" dedi.

Elektrik ve doğalgaz faturalarına erteleme

Elektrik ve doğalgaz faturalarının tahsilatı ile ilgili zaman zaman vatandaşlardan sorular gelmeye başladığını ifade eden Bakan Dönmez, şöyle devam etti:

"Tabii olağanüstü bir hal yaşıyoruz doğal olarak da bu faturaların tahsilatını erteliyoruz. Bölgeye ülkemizin dört bir tarafından yardım geliyor, milletimiz bu zor zamanları atlatmak için muazzam birlik ve beraberlik örneği gösteriyor. Yardımlara ilişkin bazı hususlar çok önemli; yardımları zamana ve bir planlı programlı şekilde yapmamız gerekiyor. Bu açıdan, özellikle yardım göndermek isteyen vatandaşlarımıza, sivil toplum kuruluşlarımıza AFAD’la koordineli şekilde çalışmalarını öneriyoruz. Yardımı çıkaracakları ildeki AFAD yetkililerine müracaat ederek, hangi bölgede hangi ürün ve hizmete ihtiyaç var bunları öğrendikten sonra bölgeye sevk etmelerini, süreci daha iyi yönetebilmek açısından önemli olduğunu vurgulamak isterim. Bir kez daha depremde hayatını kaybetmiş vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. İnşallah bu zor günleri de hep birlikte atlatacağımıza olan inancımı bir kez daha ifade etmek isterim."