Bakan Dönmez: 'İthal danışmanlarla Türkiye'nin enerjisini yönetmeye talip olmak enerji kapitülasyonlarına kapı aralamaktır'

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, hayata geçirdikleri projelerin “yeni vizyon” adı altında pazarlandığını söyleyerek, “Türkiye’nin enerji dönüşümü dünyada takdirle izlenirken, ithal danışmanlarla Türkiye’nin enerjisini yönetmeye talip olmak enerji kapitülasyonlarına kapı aralamaktır” dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye 2023 Zirvesi ve Para Sohbetleri’ne bir video mesaj gönderdi. Bakan Dönmez, dünyanın son zamanlarda küresel enerji darboğazından geçtiğini belirterek, “Covid-19 ve sonrasında yaşanan konjonktürel gelişmeler dünyanın dengesini derinden sarstı. Dünyadaki bu kaotik düzene ve türbülansa rağmen Türkiye’nin bu süreçte pozitif ayrışması, bizlere bugünü anlamamız için düne bakmamız gerektiğini söylüyor. Ne oldu da bunca hengameye rağmen Türkiye bırakın olumsuz etkilenmeyi, gaz merkezi hedefiyle bu süreçten daha da güçlenerek çıkmanın yollarını arıyor. Az önce de bahsettiğim gibi bunun için yakın tarihimize göz atmamız gerekiyor” dedi.

“Uluslararası ortaklıklar yoluyla kazdığımız kuyularımızın yerini artık mühendislerimiz belirliyor”

Dönmez, tam bağımsızlık hedefinin enerji yansımalarının son zamanda gözlemlendiğini aktararak, “Denizlerimizde gaz arama ve sondajlarımızın büyük bir kısmını artık kendi insan kaynağımızla, kendi ekipmanlarımızla ve kendi yerli teknolojimizle yapıyoruz. Daha önce uluslararası ortaklıklar yoluyla kazdığımız kuyularımızın yerini artık mühendislerimiz belirliyor, verilerini mühendislerimiz yorumluyor ve sondaj yapılacak bölgenin kararını mühendislerimiz veriyor. Biliyorsunuz bugünlere kolay gelmedik” diye konuştu.

“Denizden gelecek gazı ayrıştıracak Filyos Kara Gaz İşleme Tesisimizin yüzde 85’i tamamlandı”

2023 yılında yerli gazı Türk milleti ile buluşturmanın heyecanı içinde olduklarını kaydeden Dönmez, “Faz-1 kapsamında 10 kuyudan 9’unun sondajını tamamladık. Denizden gelecek gazı ayrıştıracak Filyos Kara Gaz İşleme Tesisimizin yüzde 85’i tamamlandı. Deniz altındaki boru hattını biliyorsunuz geçtiğimiz haftalarda tamamlamıştık. Sakarya Gaz Sahası’nda arı gibi gece gündüz demeden çalışan bir ekip var. İnşallah Sakarya Gaz Sahası, keşiften ilk üretime kadar dünyanın en hızlı yapılan deniz saha geliştirme projesi olacak” ifadelerini kullandı.

“Hedefimiz, Türkiye Petrolleri’nin günlük yurt içi üretimini 1-2 yıl içerisinde 100 bin varil seviyelerine getirmek”

Karada petrol arama ve üretimine hız verdiklerine dikkati çeken Dönmez, “Gabar’da Şehit Esma Çevik Sahası’nda günlük yaklaşık 5 bin varillik üretime başladık. Esma Çevik Sahamız 2022 yılında karada yapılan en büyük 10 keşif arasında yer aldı. Hakeza, Adana’da Çukurova Sahası’nda 8 milyon varil değerinde keşif yaptık. Hedefimiz inşallah Türkiye Petrolleri’nin günlük yurt içi üretimini 1-2 yıl içerisinde 100 bin varil seviyelerine getirmek” dedi.

Enerjide kızıl elma “Bağımsız enerji, güçlü Türkiye”

Bakan Dönmez, kara ve denizlerde petrol arama ve sondajcılığından madencilik faaliyetlerine, doğal gaz depolama tesislerinden yenilebilir enerji üretimi ve teknolojilerinin geliştirilmesine kadar en büyük amaçlarının enerjide öz yeterliliğini sağlayan bir Türkiye olduğunu ifade ederek, enerjide kızıl elmanın “Bağımsız enerji, güçlü Türkiye” olduğunu söyledi.

Türkiye’nin enerjide ne kadar bağımsız olursa ekonomi, diplomasi ve güvenlik politikalarında da o kadar bağımsız olacağını söyleyen Dönmez, “Bu yüzden Türkiye Yüzyılı vizyonunu ortaya koyan, koşar adımlarla hedeflerine ilerleyen bir Türkiye için enerjide bağımsızlık en önemli konuların başında geliyor. Artık patinaj yapacak, duracak ya da bekleyecek zamanımız yok. Türkiye’ye ayak bağı olacak, gelecek yürüyüşümüzü engelleyecek her şeyi birer birer yolumuzdan kaldırıyoruz” ifadelerine yer verdi.

“Hayata geçirdiğimiz her bir proje, her bir yatırım gelecek 50 yılın, gelecek 60 yılın enerjisini sağlamaya yönelik”

Enerjide yerlilik oranının artması ile enerji jeopolitiğinde meydana gelen konjonktürel gelişmelerin etkilerini azaltmış olacaklarını belirten Dönmez, “Bugün ‘Enerjinin Yüzyılı’ vizyonuyla hayata geçirdiğimiz her bir proje, her bir yatırım gelecek 50 yılın, gelecek 60 yılın enerjisini sağlamaya yönelik” diye konuştu.

“Gaz ticaret merkezi haline gelmek için yol haritamızı yıl sonuna doğru netleştireceğiz”

Türkiye’nin son 20 yılına bakıldığında Türkiye’nin gaz merkezi olmak için gereken tüm enstrümanlara sahip olduğuna vurgu yapan Dönmez, şunları kaydetti:

“Türkiye, doğal gazın üretilmesi, ithal edilmesi, ticaretinin yapılabilmesi ve ihraç edilebilmesi için yeterli altyapıya, teknik donanıma, mental yönetim felsefesine, uluslararası bilgi ve birikime sahiptir. Uzun süredir gaz merkezi tanımına uygun şekilde fiziki altyapımızı geliştirecek adımlar attık. Serbest piyasa, piyasa tarafsızlığı ve likiditesi, uygulama mevzuatı ihtiyacı, şeffaflık ve enterkonneksiyon gibi parametrelerde iyileştirmeler yaptık. Amacımız bölgesinde ve dünyada referans gaz fiyatının belirlendiği gaz ticaret merkezi haline gelmek. İnşallah bu konudaki yol haritamızı yıl sonuna doğru netleştireceğiz.”

“İthal danışmanlarla Türkiye’nin enerjisini yönetmeye talip olmak, enerji kapitülasyonlarına kapı aralamaktır”

Bakan Dönmez, hayata geçirdikleri işlerin “yeni vizyon” adı altında pazarlandığını söyleyerek, “Türkiye’nin enerji dönüşümü dünyada takdirle izlenirken, ithal danışmanlarla Türkiye’nin enerjisini yönetmeye talip olmak enerji kapitülasyonlarına kapı aralamaktır. Türkiye’yi bugün Avrupa’nın düştüğü duruma düşürmektir. Bizler yerli enerji, milli enerji, yerli teknoloji, yerli insan kaynağı diyoruz. Motivasyonumuzu gelişmek ve büyümek üzerine kuruyoruz. Yeniyi arayıp bulmayı, uygulamayı, Ar-Ge’yi, inovasyonu kendimize rehber ediyoruz. Biz her zaman ’Biz bize yeteriz’ diyoruz. Varlığımızı dışarıda değil, kendi özümüzde arıyoruz. Milletimizin enerjisiyle, milletimizin heyecanıyla daha büyük işlere talibiz. Ve inanıyorum ki Cumhuriyetimizin yüzüncü yılında Türkiye, Cumhurbaşkanımızın liderliğiyle yeni ligin kapılarını aralayacak” dedi.