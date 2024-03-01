Bakan Ersoy 'GençKart' uygulamasının başlatıldığını duyurdu

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, gençlerin ücretsiz olarak etkinliklerden yararlanabileceği ’GençKart’ uygulamasının başlatıldığını duyurdu.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sosyal medya hesabından ’GençKart’ uygulamasının başlatıldığını açıkladı. Bakan Ersoy, paylaşımında, "Gençlerimize müjde! Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın daha önce müjdesini verdiği ’GençKart’ uygulamasını bugün başlattık. Gençlerin her daim yanında olan Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorum. Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrasından Devlet Tiyatrolarımıza, Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğümüzden Devlet Opera ve Balesi ile Atatürk Kültür Merkezine, kültür ve sanat kurumlarımızda sahnelenecek etkinliklerimizden gençlerimiz, bir kereye mahsus olmak üzere, ücretsiz yararlanabilecek. 18 yaşındaki gençlerin bir yıl boyunca kullanabileceği bu kültür ve sanat projemiz ile Bakanlığımıza bağlı müze ve ören yerleri de ücretsiz olacak" ifadelerine yer verdi.

Öte yandan, Bakan Ersoy, ’GençKart’ başvurularının e-devlet üzerinden yapılabileceğini kaydetti.