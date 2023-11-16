Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Tamer Karadağlı’nın Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğüne getirilmesiyle ilgili eleştirilere, "Tamer Karadağlı çok başarılı bir tiyatrocu. Kendisi liyakat sahibi bir insan ve sonuna kadar genel müdürümün arkasındayım. Çok başarılı işler çıkaracağına da adım gibi eminim" cevabını verdi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Bakanlığının 2024 yılı bütçesinin görüşüldüğü TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda milletvekillerine sunum yaptı. Tamer Karadağlı’nın Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğüne getirilmesiyle ilgili eleştiriler hakkında Bakan Ersoy, "Tamer Karadağlı çok başarılı bir tiyatrocu. Ülke ve dünya çapında kabul görmüş bir tiyatrocu. Shakespeare’i İngilizce oynayan ben ikinci bir isim bilmiyorum Türkiye’de, varsa bildirin. Kendisi liyakat sahibi bir insan ve sonuna kadar genel müdürümün arkasındayım. Çok başarılı işler çıkaracağına da adım gibi eminim" dedi.

Milletvekillerinin Kültür Yolu Festivalleri ile ilgili soruları üzerine Bakan Ersoy, "Hepinizden talep geldiğine göre demek ki iyi iş çıkarıyoruz" diyerek, festivallerin yapılacağı şehirleri seçerken her bölgeden bir ili barındıracak şekilde hareket edildiğini bildirdi. Özel tiyatrolara ilişkin eleştirilere de cevap veren Bakan Ersoy, vergilerin düşürüldüğü, eğlence vergilerinin kaldırıldığı özel tiyatroların bakanlığı döneminde en yoğun desteği aldığını anlattı.