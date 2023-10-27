Bakan Ersoy: 'Türkiye'mizi parlak bir geleceğin beklediğine inancım tamdır'

Cumhuriyet’in 100’üncü yılı dolayısıyla düzenlenen “Yüzyıllık Hayaller” sergisi, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un katılımıyla açıldı. Bakan Ersoy, “Durmayacağız, yorulmayacağız, bahane bulmayacağız. Ecdadımıza, bu toprakları bize emanet edenlere layık olmaya çalışacağız. Gururla ve coşkuyla ülkemizin 100’üncü yılını kutluyorum. Türkiye’mizi parlak bir geleceğin beklediğine inancım tamdır” dedi.

Cumhuriyet’in 100’üncü yılı etkinlikleri kapsamında düzenlenen “Yüzyıllık Hayaller” sergisi, İstanbul’da Atatürk Kültür Merkezi’nde Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un katılımıyla açıldı. Sergi, Cumhuriyetin kuruluşundan bu yana Türkiye’nin gündeminde önem arz eden olaylara ilişkin görsellerden oluşturuldu. Toplam 155 fotoğraf ve gazete kupürünün yer aldığı sergi, dönemlerinin en önemli olaylarını resmediyor.

“Türkiye’mizi parlak bir geleceğin beklediğine inancım tamdır”

Açılış töreninde konuşan Bakan Ersoy, “Cumhuriyetimizin 100’üncü yılı çerçevesinde düzenlenen bu güzel serginin açılışında sizlerle birlikte olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde de bizler bu kıymetli emaneti daha ileriye ulaştırmak için gece gündüz demeden çalışıyoruz. Türkiye’mizin 100’üncü yılında Kültür ve Turizm Bakanı olarak görev yapmak benim için büyük bir onur. Bu onuru hakkıyla yaşamak için 5 yılı aşkın süredir görevimizin başındayız. Ben ve ekibim ülkemizin geleceğine imza atacak projeleri bir bir hayata geçirdik. Atatürk Kültür Merkezi, CSO’nun yeni binası, Rami Kütüphanesi, Kız Kulesi’nin restorasyonu, Atlas Sineması, Sümela Manastırı’nın restorasyonunu gerçekleştirdik. Yurt dışına çıkarılan eserlerimizin yeniden ait oldukları topraklara getirilmesini sağladık. Kültür ve sanatı ülkemizin dört bir yanına yaydık. Türkiye Kültür Yolu Festivalleri’ni bu sene 11 ilde gerçekleştirdik. Kültür, sanat ve turizmin birbirini desteklediği bir ekosistemi hayata geçirdik. Ülkemizin tanıtımını dünya çapında yaptık. Türkiye’mizi küresel bir marka haline getirdik. Deniz, kum ve güneş üçgenine sıkıştıran Türk turizmini çeşitlendirdik. Türkiye’mizi arkeoloji alanında dünyanın sayılı ülkelerinden biri haline getirdik. İstanbul’u kruvaziyer turizminde lider hale konuma getirdik. Birçok ilimizi de bu rotaya ekleyeceğiz. Dünyada turizmde en yaygın ve en iyi standartları belirleyen Küresel Sürdürülebilir Turizm Konseyi (GSTC) ile hükümet nezdinde anlaşma imzaladık. Ulusal Sürdürülebilir Turizm Programı’nı hazırladık. UNESCO Dünya Miras Listesi’ndeki sayımızı katladık. Tarihimize sahip çıkmak için Çanakkale Alan Başkanlığı’nı kurduk. Cumhuriyetimizin 100’üncü yılına armağan olarak gerçekleştirdiğimiz ’100’üncü Yılımıza 100 Kütüphane’ projesi ile gençlerimize ve çocuklarımıza okuma sevgisini aşılamak istedik. Ülkemizin aydınlık geleceği için nice projeler var ama kısaca yaptıklarımızı sizlerle paylaştım. Türkiye Cumhuriyeti’nin 100’üncü yaşını kutlarken eserlerle anılmanın gururunu yaşıyoruz. Daha yapılacak iş projemiz var. Durmayacağız, yorulmayacağız, bahane bulmayacağız. Ecdadımıza, bu toprakları bize emanet edenlere layık olmaya çalışacağız. Gururla ve coşkuyla ülkemizin 100’üncü yılını kutluyorum. Türkiye’mizi parlak bir geleceğin beklediğine inancım tamdır. Çok yaşa Türkiye’m diyorum” ifadelerini kullandı.

Serginin açılışına Bakan Ersoy’un yanı sıra, İstanbul Valisi Davut Gül, Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, Beyoğlu Kaymakamı Can Aksoy, Radyo ve Televizyon Üst Kurul Başkanı Ebubekir Şahin, Devlet Opera ve Bale Genel Müdürü Bedri Tan Sağtürk, Devlet Opera ve Bale Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Volkan Ersoy, Radyo ve Televizyon Üst Kurul Başkan Yardımcısı İbrahim Uslu, Teknik Direktör Mustafa Denizli katıldı.