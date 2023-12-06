Bakan Ersoy: 'Türkiye, UNECSO'da en çok unsur kaydettiren 2'nci ülke oldu'

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 'Türkiye, UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Listeleri'nde 30'a ulaşan kültürel değeriyle en çok unsur kaydettiren 2'nci ülke oldu' dedi.

Bakan Ersoy: 'Türkiye, UNECSO'da en çok unsur kaydettiren 2'nci ülke oldu'
Editör
EditörEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
Proline
Proline
Proline
Proline

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, “Türkiye, UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Listeleri’nde 30’a ulaşan kültürel değeriyle en çok unsur kaydettiren 2’nci ülke oldu” dedi.

Türkiye’nin 4 kültürel mirası daha Botsvana’nın Kasane şehrinde gerçekleştirilen 18. UNESCO Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması Hükümetlerarası Komite Toplantısı’nın oturumunda koruma altına alındı.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman

Bakan Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

“UNESCO’dan beklenen müjde geldi. UNESCO’nun koruma altına aldığı yeni kültürel değerlerimiz hayırlı olsun. İftar Gelenekleri, Sedef Kakma Sanatı, Tezhip Sanatı, Mey/Balaban Zanaatkarlığı ve İcrası.”

Zeytin yetiştiriciliğinin listelere kaydedilmesinin ardından yeni unsurların da UNESCO’ya dahil olmasını "Beklenen müjde geldi" paylaşımıyla duyuran Bakan Ersoy, “Türkiye, UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Listeleri’nde 30’a ulaşan kültürel değeriyle en çok unsur kaydettiren 2’nci ülke oldu” ifadelerine yer verdi.