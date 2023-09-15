Bakan Ersoy, Bulgaristan hava yollarının uçuşlarını artırmasının turizme olumlu etkisine vurgu yaptı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye-Bulgaristan 4. Turizm Karma Komisyonu Toplantısı’na katıldı. Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Taksim’de bir otelde düzenlenen toplantıda Bulgar mevkidaşı Zaritsa Dinkova ve beraberindeki heyetle bir araya geldi. Burada bir konuşma yapan Bakan Ersoy, iki ülke ilişkilerinin turizm açısından daha da ilerleyeceğini belirtti.

"Bulgaristan hava yollarının uçuşlarını artırmasının turist hacmini de artırmada büyük katkı sağlayacağını düşünüyorum"

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, ’’Turizm Bakanı olarak ben de turizm alanında ortak çalışmalarımızın daha ileriye taşınması için elimden geleni yapmaya devam edeceğim. Bir önceki toplantımızı gerçekleştirdiğimiz tarihlerde pandemi halen yoğun bir şekilde devam etmekteydi. Salgın sürecinde iki ülke arasındaki işbirliği sürecini canlı tutmayı başardık. Pandeminin sona ermesinden sonra turizm verilerimizde de hızla yukarı yönlü bir ivme gerçekleşti. Karşılıklı olarak ülkelerimiz arasında gerçekleşen seyahatlerde çok büyük artışlar oldu. Bildiğiniz üzere artık Bulgar vatandaşları pasaporta ihtiyaç duymadan kimlikleriyle ülkemize seyahat edebilmektedir. Ziyaretlerin artışında, bu düzenlemenin de çok büyük etkisi oldu. Bu durum bizlere fazlasıyla mutlu etti ve alınan kararın ne derece isabetli olduğu da netleşti. Karşılıklı olarak turist sayılarımızdaki artış hacmini geliştirmemiz için bir yol daha önermek istiyorum. Bulgaristan hava yollarının uçuşlarını artırmasının bu turist hacmini de artırmada büyük katkı sağlayacağını düşünüyorum. Bunun için sizlerin bizim tarafımızdan herhangi bir talebi olursa şahsen devrede olacağım. Bunun gibi iki ülke arasındaki turizm ilişkilerini değerlendireceğimiz bu toplantıda gündeme alınan konuların ve toplantı kapsamında imzalanan tutanağın iki ülke turizm ilişkilerinin daha da gelişmesine vesile olacağına dair inancım tamdır’’ dedi.