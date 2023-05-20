Bakan Ersoy'dan sanatçı Nuri Sesigüzel için başsağlığı mesajı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 85 yaşında hayatını kaybeden usta sanatçı Nuri Sesigüzel için başsağlığında bulundu.

Bakan Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Türk Halk Müziğimizin usta ismi Nuri Sesigüzel’in vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim. Merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve sevenlerine başsağlığı diliyorum" dedi.

Öte yandan, Kültür ve Turizm Bakanlığının sosyal medya hesabından da Sesigüzel için bir paylaşım yapıldı. Paylaşımda, "Türk Halk Müziğimizin usta ismi Nuri Sesigüzel’e Allah’tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve tüm sanat camiamıza başsağlığı diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Sesigüzel 21 Mayıs Pazar günü Teşvikiye Camii’nde kılınacak öğle namazının ardından Büyükçekmece Mezarlığına defnedilecek.