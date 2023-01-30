Bakan Ersoy: ‘Silivri için turizm master planı hazırlanacak’

1923 yılında Türkiye ile Yunanistan arasında yapılan nüfus mübadelesi döneminde yaşananları anlatmak ve göç edenlerin hatıralarını yaşatmak amacıyla İstanbul Valiliği ve Silivri Belediyesi iş birliğiyle yapımı tamamlanan Mübadele Müze Evi, düzenlenen törenle hizmete açıldı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Silivri Belediyesi Mübadele Müze Evinin açılışı için Silivri’ye geldi. Bakan Ersoy’a Silivri ziyaretinde İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve beraberindeki heyet eşlik etti. Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, ilk olarak Bakan Ersoy’u Silivri Belediyesinde ağırlayarak yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi. Bakan Mehmet Nuri Ersoy, Vali Ali Yerlikaya, Başkan Volkan Yılmaz ve Silivri Kaymakamı Tolga Toğan ile birlikte restorasyonu tamamlanan Tarihi Kısa Köprü’yü ve Silivri Köy Pazarı’nı ziyaret etti. Bakan Ersoy ve beraberindeki heyet, Silivri Belediyesi tarafından Oğuz Aral Sanat Galerisinde gerçekleştirilen 1. Kuşak Silivri Mübadilleri Fotoğraf Sergisinin açılışını yaptı. Piri Mehmet Paşa Camii, Silivri Kaymakamlığı ve Fatih Mahallesi Hünkarı Şerif Cami ve 650 yıllık sarnıcı da ziyaret eden Bakan Mehmet Nuri Ersoy, ardından Silivri Belediyesi Mübadele Müze Evinin açılışına katıldı.

BAŞKAN YILMAZ: “SİLİVRİ’MİZİ YENİ HİZMETLERLE BULUŞTURACAĞIZ”

Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, törende yaptığı konuşmada iş birliğine dikkat çekerek, “Hünkar-ı Şerif Cami, Sarnıç Restorasyonu, 24 tarihi çeşmenin ihyası, yeni kütüphane ve müze projeleriyle birlikte, Kültür ve Turizm Bakanlığımız ve İstanbul Valiliğimizle yapacağımız değerli iş birlikleri neticesinde ilçemizi yeni hizmetlerle buluşturmaya kararlıyız. 7 bin yıllık geçmişe sahip olan ilçemizdeki tarihi eserlere ‘Miras değil emanet’ anlayışıyla sahip çıkmaya; tarihsel ve kültürel zenginliklerimizi yaşatmaya devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.

ERSOY: “ÇOCUKLARIMIZI VE GENÇLERİMİZİ MÜBADELE EVİNE DAVET EDİYORUM”

Silivri Belediyesi Mübadele Müze Evi açılışında bir konuşma yapan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, “Her geçen gün kültür ve sanat mekânlarımıza bir yenisi ekleniyor. Bunu yaparken kültürümüzün sanatımızın ve tarihimizin her bir değerli detayını yaşatmanın gelecek kuşaklara miras bırakmanın gayreti içerisinde oluyoruz. Milli hafızamızı ve kimliğimizi meydana getiren bütün unsurlarla canlı tutmak adına proje ve eserleri hayata geçiriyoruz. Silivri Mübadele Müze Evi de bizim bu irademizle paralel bir anlayışla İstanbul Valiliğimiz ve Silivri Belediye Başkanımızın gayretleriyle hayata geçen çok değerli bir proje olmuştur. Bu topraklar mübadele tarihinin nüfuz ettiği, o birikimin ve yaşanmışlığın kök saldığı bir bölgedir. Dolayısıyla geçmişi bugüne ve yarınlarımıza taşımak, anlatmak adına kurulan Mübadele Müze Evi için Silivri, çok doğru bir yer seçimi olmuştur. Halkımızı, özellikle çocuklarımızı ve gençlerimizi burayı ziyaret etmeye ve buradan alacakları ilhamla tarihi araştırıp öğrenmeye davet ediyorum. İstanbul Valimiz Ali Yerlikaya ve Silivri Belediye Başkanımız Sayın Volkan Yılmaz başta olmak üzere, bu projenin hayata geçmesinde emeği ve desteği olan herkese içtenlikle teşekkür ediyorum.” ifadelerini kullandı.

ERSOY: “SİLİVRİ’YE BİRÇOK YENİ KÜTÜPHANE KAZANDIRACAĞIZ”

Silivri’de yapılması planlanan çalışmalar hakkında bilgiler veren Bakan Mehmet Nuri Ersoy, “Bugün Silivri’miz için neler yapabileceğimizi konuştuk. Birçok yeni kütüphaneyi Silivri için hızlı bir şekilde hayata geçirme kararı aldık. Yine restorasyonu yapılacak camiler üzerine konuştuk. Ben, Başkanım Volkan Yılmaz ile mutabık kaldım. Belediye Başkanımız Volkan Yılmaz, bizimle beraber hızlı bir şekilde turizm master planı hazırlayacak. İçini kültürle, sanatla, gastronomi ve turizm ögeleri ile dolduracağız. Bu bağlamda gerekli olan sokak sağlıklaştırmaları, yeni bina restorasyonları ve rekonstrüksiyonları, Bakanlığımızın da destekleriyle hızlı bir şekilde hayata geçirmeyi planlıyoruz.” diye konuştu.