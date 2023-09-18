Bakan Ersoy, Tamer Karadağlı ve Tan Sağtürk ile bir araya geldi

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Başkent Kültür Yolu Festivalleri çerçevesine Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı ve Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Tan Sağtürk ile bir araya geldi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Başkent Kültür Yolu Festivalleri çerçevesinde açıklamalarda bulundu. Bakan Ersoy festival hakkında bilgi vererek, “Kültür yolu festivallerinin başkent ayağı ile devam ediyor. Bu sene 11 şehrimizde bu etkinlikleri düzenliyoruz. Festival yolculuğuna 2021 yılında başlamıştık. Geçen sene festivale dahil edilen şehir sayısını 5’e çıkarmıştık. Bu sene de 6 şehir daha ilave ederek 11 şehirde festivallerimizi gerçekleştiriyoruz. Bu seneki yolculuğumuz 5 Ağustos’ta Nevşehir’de başladı. İlk gelen rakamlar oldukça sevindirici. İlk etapta bu 4 şehrimizde bin 700’den fazla etkinliği 4 binden fazla sanatçımızın katılımı ile gerçekleştirdik. 4.7 milyon sanatsever bu etkinliklere katıldı. Bu festivallere her yıl 5 şehri ilave ederek 2028 yılında 35 şehirde festivallerimizi gerçekleştirmek istiyoruz. Bu sene 100 gün sürecek bir festival silsilesinden bahsediyoruz. Önümüzdeki sene ise 1 Nisan’da başlayıp Kasım ayı sonuna kadar sürecek 8 aylık bir festival maratonundan bahsediyor olacağız” ifadelerini kullandı.

“Ahşap camiler ile ilgili UNESCO Kalıcı Mirası için çalışmamız var”

Ahşap camiler için UNESCO’ya başvuru hazırlığı olduğunu belirten Bakan Ersoy, “Gordion Antik Kenti UNESCO’daki 20’nci kalıcı mirasımız olarak yerini aldı. Bir dosyamız daha var. Ülkemizde çok fazla değerler var. UNESCO Kalıcı Miras dosyaları çok dikkatle hazırlanması gereken dosyalar. Birkaç yıl süren çalışmalar gerekiyor. Çünkü listeleri verdiğiniz zaman yedek liste verme şansınız yok. Dosyalar girdiği zaman sonucu alması gerekiyor. Gordion’da bunu hak eden bir yerimizdi ve dosya pozitif sonuçlandı. Bir dosyamız daha var çok yoğun çalıştığımız. Ahşap camiler ile ilgili. Şimdilik bu kadarını söyleyeyim. Camiler açısından eğer olumlu sonuç alırsak ilk kez camiler UNESCO tescili almış olacak. Bu yüzden umutluyuz” şeklinde konuştu.

Bakan Ersoy Tamer Karadağlı ve Tan Sağtürk ile bir araya geldi

Bakan Ersoy, Senfoni ile Neşet Ertaş Türkülerini gösterileri öncesinde atamaları yapılan Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı ve Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Tan Sağtürk ile bir araya geldi. Müdürler ile kamera karşısına geçen Bakan Ersoy, “Etkinliğe katılmadan önce biliyorsunuz kültür sanat kurumlarımıza yeni atamalar gerçekleştirdik. Kendilerinden çok büyük beklentilerimiz olan Tamer Karadağlı ve Tan Sağtürk ile süreci değerlendirme fırsatı da yakalayalım dedik. Biraz erken geldik. Kültür sanat adına nasıl farkındalık oluşturabiliriz, etkinliklerimizi ne kadar daha kuvvetli ve geniş kitlelere yayılmasını sağlayabiliriz değerlendirmesini yaptık. İki arkadaşımızdan da bizim ve toplumumuzun beklentisi çok fazla” diye konuştu.

Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğüne atanan Tamer Karadağlı ise, “Bizler de bir iddia ile geldik. Sayın Tan Sağtürk ile biz kardeş kurumlarız ve birlikte çok güzel işlere imza atacağımızdan hiç kuşkumuz yok. Sayın bakanımızın bizlere desteği inanılmaz. Bizlerde o desteği verdiği güçle daha cesur ve daha kararlı adımlar atıp ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğimizi umuyorum. Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü birçok insanın hayal ettiği bir şey. Ben hayal etmemiştim açıkçası. Bazen en hayal etmediğiniz şeyler olur. Bu çok büyük bir sorumluluk ve ben de bu sorumluluğun farkındayım. Artık sadece Tamer Karadağlı olarak değil bir kurum kimliği ile hareket etmeye gayret ediyorum ve kurumum için elimden gelen ne varsa yapmak için uğraşıyorum” ifadelerini kullandı.

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Tan Sağtürk ise basın mensuplarına “Biliyorsunuz ben bale sanatçısıyım. Yaklaşık 40 senedir mesleğin içeresindeyim. Türkiye’nin bir çok bölgesinde bu mesleği sevdirmek için hayatımı adadım ve birkaç çocuğa sevindirebildiysem ne mutlu bana. Son derece sorumluluk gerektiren bir görev. Şu anda içimdeki his ise büyük şeyler başaracağımıza inanıyorum çünkü hayaller çok büyük, destek te çok büyük. Sevgili Tamer Karadağlı ile birlikte mesleğimizi tüm ülkemize sevdirebilmek amacıyla yola çıkacağız. İddialı bir görev ama gece gündüz çalışarak bu işi halledebileceğimizi düşünüyorum” açıklamalarında bulundu.

Açıklamalar sonrasında vatandaşlar Bakan Ersoy’a ve Tamer Karadağlı’ya ilgi gösterdi. Bakan Ersoy ve Karadağlı vatandaşlar ile sohbet edip fotoğraf çektirdi.

Festival çerçevesinde düzenlenen etkinliği Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı ve Devlet Opera ve Balesi Genel Müdür Tan Sağtürk birlikte izledi.

Ankara’da düzenlenen etkinlikler 1 Ekim’e kadar devam edecek. Festivalde vatandaşlar konser, etkinlik, dijital sergi, sergi ve çocuk etkinliklerine katılabilecek.