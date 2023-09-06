Bakan Ersoy, Yunus Emre Enstitüsü ile bir araya geldi

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Yunus Emre Enstitüsü (YEE) Mütevelli Heyeti ile bakanlık binasında bir araya geldi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy sosyal medya üzerinde yaptığı paylaşımda, “Yunus Emre Enstitüsü Mütevelli Heyeti ile Bakanlığımızda bir araya gelerek uluslararası alanda gerçekleştireceğimiz projelerimizi ele aldık. Kültürel diplomasi alanında ülkemizin etkinliğini artırmak ve kurduğumuz uluslararası bağları güçlendirmek adına çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.