Bakan Fidan'dan AB'ye tepki: 'Türkiye'nin üyelik süreci siyasi malzeme olarak kullanılıyor'

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, “Türkiye’nin üyelik süreci siyasi malzeme olarak kullanılıyor” dedi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ankara’ya ziyaret gerçekleştiren Bulgaristan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Mariya Gabriel ile ortak basın toplantısı düzenledi. Bakan Fidan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) ve Birleşmiş Milletler (BM) arasında yaşanan gerilime ilişkin, "Biz bu olayda BM’nin tarafsızlığını yitirdiğini düşünüyoruz" ifadelerini kullanırken, Türkiye’nin Avrupa Birliği (AB) üyelik süreci ile ilgili yaşanan sorunlara ilişkin tepkisini dile getirdi.

"BM’nin tarafsızlığını yitirdiğini düşünüyoruz"

KKTC ve BM Barış Gücü askerleri arasında yaşanan gerilime ilişkin Bakan Fidan, "Ada’daki olaylar BM’nin kuruluş ruhuyla bağdaşmamaktadır. Biz bu olayda BM’nin tarafsızlığını yitirdiğini düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

“Türkiye’nin üyeliğini destekliyoruz”

Bulgaristan Dışişleri Bakanı Gabriel, Türkiye’nin AB üyelik süreci ile ilgili, "Türkiye AB üyelik sürecinde. Bulgaristan da üye olarak Ankara’nın Avrupa yolundaki bu girişimini desteklemektedir" ifadelerini kullandı.

"Siyasi malzeme olarak kullanıyorlar"

Açıklama sonrası basın mensuplarından gelen soruları yanıtlayan Bakan Fidan, Türkiye-AB ilişkilerine ilişkin soruya, "Türkiye’nin AB konusunda taahhüdü güçlü bir şekilde vurgulandı. Bu politikanın uygulanması konusunda tüm devlet kurumlarımıza önemli görevler düşmekte" cevabını veren Fidan, sözlerini şu şekilde bitirdi:

"Burada bizim AB’den beklediğimiz önceki yıllarda katılaşmış durumlarını tekrar gözden geçirmesi. Türkiye’nin AB sürecini 2 yoldan değerlendirmesini istiyoruz. Rasyonel şartlara uyma meselesi üzerinden değerlendirme istiyoruz. AB üyesi ülkelerin bu ciddi bir krizi. Stratejik bir hamle olabilirdi. Ama AB ülkeleri tarafından bu tercih edilmedi. Bu fırsat penceresinin kapanmadan AB tarafından kullanılmasını tavsiye ediyorum."

Bakan Fidan ayrıca, “Türkiye’nin AB üyeliği siyasi malzeme olarak kullanılıyor” diyerek AB’ye tepki gösterdi.