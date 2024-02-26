Bakan Fidan'dan Hocalı Katliamı mesajı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hocalı Katliamı'nın yıl dönümü nedeniyle paylaştığı mesajda, 32 yıl önce Hocalı'da, dünyanın gözü önünde katledilen kardeşlerimizi rahmetle anıyorum dedi.

Bakan Fidan'dan Hocalı Katliamı mesajı
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hocalı Katliamı’nın yıl dönümü nedeniyle paylaştığı mesajda, "32 yıl önce Hocalı’da, dünyanın gözü önünde katledilen kardeşlerimizi rahmetle anıyorum" dedi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hocalı Katliamı’nın yıl dönümü sebebiyle sosyal medya hesabından, “32 yıl önce Hocalı’da, dünyanın gözü önünde katledilen kardeşlerimizi rahmetle anıyor, Can Azerbaycan’a başsağlığı diliyorum. Türkiye, her daim Azerbaycan’ın yanındadır” paylaşımında bulundu.

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