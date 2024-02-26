Bakan Fidan'dan Hocalı Katliamı mesajı
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hocalı Katliamı'nın yıl dönümü nedeniyle paylaştığı mesajda, 32 yıl önce Hocalı'da, dünyanın gözü önünde katledilen kardeşlerimizi rahmetle anıyorum dedi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hocalı Katliamı’nın yıl dönümü nedeniyle paylaştığı mesajda, "32 yıl önce Hocalı’da, dünyanın gözü önünde katledilen kardeşlerimizi rahmetle anıyorum" dedi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hocalı Katliamı’nın yıl dönümü sebebiyle sosyal medya hesabından, “32 yıl önce Hocalı’da, dünyanın gözü önünde katledilen kardeşlerimizi rahmetle anıyor, Can Azerbaycan’a başsağlığı diliyorum. Türkiye, her daim Azerbaycan’ın yanındadır” paylaşımında bulundu.