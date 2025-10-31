Bakan Fidan, Karadağlı mevkidaşı ile bir araya geldi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Karadağ Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Ervin İbrahimoviç ile İstanbul’da bir araya geldi.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgilere göre, görüşmede Bakan Fidan, Türkiye ve Karadağ arasındaki iş birliği ve dostluğu derinleştirmekte kararlı olunduğunu belirtti. Ayrıca Bakan Fidan, Karadağ’daki Türk vatandaşlarının güvenliğini ve haklarını hedef alan saldırıların tekrarlanmaması için her türlü önlemin alınmasının beklendiğini ifade etti.