Bakan Fidan, Libya Yüksek Devlet Konseyi Başkanı El-Meşri ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Libya Yüksek Devlet Konseyi Başkanı El-Meşri ile görüştü.

Bakan Fidan, Libya Yüksek Devlet Konseyi Başkanı El-Meşri ile görüştü
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Libya Yüksek Devlet Konseyi Başkanı El-Meşri ile görüştü.

Dışişleri Bakanlığı’nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın, Libya Yüksek Devlet Konseyi Başkanı El-Meşri ile görüştüğü ve Bakan Fidan’ın Libya’da temel önceliğin kalıcı barış ve istikrarın tesisi olduğunu vurguladığı belirtildi.