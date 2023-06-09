Bakan Fidan, Libya Yüksek Devlet Konseyi Başkanı El-Meşri ile görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Libya Yüksek Devlet Konseyi Başkanı El-Meşri ile görüştü.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Libya Yüksek Devlet Konseyi Başkanı El-Meşri ile görüştü.
Dışişleri Bakanlığı’nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın, Libya Yüksek Devlet Konseyi Başkanı El-Meşri ile görüştüğü ve Bakan Fidan’ın Libya’da temel önceliğin kalıcı barış ve istikrarın tesisi olduğunu vurguladığı belirtildi.