Bakan Göktaş: 'Aileyi korumayı bir medeniyet meselesi, bir gelecek inşası ve bir varlık bilinci olarak görüyoruz'

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Biz her zaman ‘Ailemiz geleceğimiz’ diyoruz ve aileyi korumayı bir medeniyet meselesi, bir gelecek inşası ve bir varlık bilinci olarak görüyoruz" dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı iş birliğiyle düzenlenen ‘Aile ve Kültür-Sanat Sempozyumu’na katıldı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Millet Kütüphanesi’nde 2 gün sürecek olan sempozyumun açılışında konuşan Bakan Göktaş, programda aile unsurunun ele alınacağını belirterek, bunun yanı sıra medya ve dijital dünya, popüler kültür temsilleri ve zararlı küresel akımların aile üzerine etkilerinin konuşulacağını aktardı.

"Modern yaşam pratikleri, aile kurumunun geleceğini derinden etkiliyor"

Aileyi konuşurken değişen toplumsal dokuyu da konuştuklarını belirten Göktaş, "Modern dünyanın dayattığı yeni yaşam ritmi bizlere ekranları, algoritmaları, hız ve tüketim kültürünü merkeze alan bir düzeni dayatıyor. Bu düzen, en çok da aileyi hedef alıyor. Bir yanda yalnızlaştırmayı normalleştiren dijital kültür, diğer yanda aidiyet duygusunu aşındıran bireycilik. Bir yanda doğum oranları düşerken, diğer yanda aile içi iletişimi ve kuşaklar arası bağları zayıflatan teknoloji bağımlılıkları. Anne ve baba rollerini belirsizleştiren, genç kuşakları evlilikten uzaklaştıran modern yaşam pratikleri, aile kurumunun geleceğini derinden etkiliyor" dedi.

"Bugün bütün ülkeler benzer sorunlarla karşılaşıyor"

Bütün ülkelerin aileyi geleceğe nasıl taşıyacağı konusunda benzer sorunlarla karşı karşıya kaldığını dile getiren Göktaş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Demografik dönüşümün izleri hanelerimizde belirginleşiyor. Bugün ortalama hane halkı büyüklüğü 3,11’e gerilemiş durumda. Tüm bunlara ek olarak insanın yaradılış hakikatini gölgeleyen, kadın ve erkek kimliğini belirsizleştiren cinsiyetsizleştirme söylemleri, aile yapısının en temel dayanaklarını hedef alıyor. Tüm bu dinamikler, sadece Türkiye’de değil, dünyanın da ortak meselesi olan bir ‘aile erozyonu’na işaret ediyor. Bugün bütün ülkeler benzer sorunlarla karşılaşıyor. Aileyi geleceğe nasıl taşıyacağız? Toplumu ayakta tutan aileyi, küresel kırılganlıklar karşısında nasıl daha dirençli kılacağız? Ve dinamik nüfus yapımızı nasıl güvence altına alacağız? İşte bu soruların cevabı, aile değerlerimizi merkeze alan ve dinamik nüfus yapısını koruyan politikalar geliştirmekten geçiyor. Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi Vizyon Belgesi ve Eylem Planı, bu amacın stratejik yönünü ve önceliklerini belirleyen temel çerçevemiz oldu. Bu belgeyle aileyi ve dinamik nüfus yapısını korumak, dijital güvenliği sağlamak, küresel risklere karşı aileyi dirençli kılmak, kuşaklar arası dayanışmayı güçlendirmek gibi hedefler ortaya koyduk."

"Aileyi korumayı bir medeniyet meselesi, bir gelecek inşası ve bir varlık bilinci olarak görüyoruz"

Bakan Göktaş, "‘Aile ve Nüfus 10 Yılı’ da uzun vadeli politikalarla, elde ettiğimiz tüm kazanımları daha da kalıcı hale getireceğimiz bir dönem olacak" diye konuştu.

Göktaş, ailenin toplumun istikametini belirleyen en güçlü yapı olduğuna dikkati çekerek, "Aile güçlü olursa Türkiye güçlü olur. Aile sarsılırsa toplumun özü zayıflar. Bu nedenle biz her zaman ‘Ailemiz geleceğimiz’ diyoruz ve aileyi korumayı bir medeniyet meselesi, bir gelecek inşası ve bir varlık bilinci olarak görüyoruz. Burada ele alacağımız her konu, sadece bir tartışma, bir değerlendirme süreci değil, aynı zamanda ortak bir iradenin, ortak bir vicdanın, ortak bir kültürel duruşun beyanıdır" şeklinde konuştu.