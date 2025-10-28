Bakan Göktaş: 'Balıkesir depremi sonrası 252 vatandaşımıza psikososyal destek sağlandı'

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Balıkesir’de meydana gelen depremin ardından 252 vatandaşa psikososyal destek sağlandığını açıkladı.

Bakan Göktaş yaptığı açıklamada, Balıkesir Sındırgı’da meydana gelen ve çevre illerden hissedilen depremden etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileterek, depremin ardından Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’ne bağlı psikososyal destek ekiplerinin ivedilikle saha çalışmalarına başladığını hatırlattı.

Depremden etkilenen vatandaşlara destek olmak için çalışmaların aralıksız sürdüğünü bildiren Göktaş, şunları kaydetti:

"Balıkesir depremi sonrası 252 vatandaşımıza psikososyal destek sağladık. SYDV, VEFA, ADEM personelimiz de sahada faaliyetlerini sürdürmekte ve ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza destek sağlamaktadır. Depremden etkilenen diğer illerimizde de il müdürlerimizle süreci çok yakından takip ediyoruz. Ayrıca 52 personelimiz ve 10 araçla sahada vatandaşlarımızın acil ihtiyaçlarını karşılamak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Rabbim ülkemizi, milletimizi her türlü afetten korusun."