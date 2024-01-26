Bakan Göktaş: 'Birlikte mücadele ederek bu insanlık dışı sorunu çözüme kavuşturacağız'

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, ‘Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Veri ve İstatistik İstişare Toplantısı’na başkanlık etti. Bakan Göktaş, “Birlikte mücadele ederek bu çağ ve insanlık dışı sorunu çözüme kavuşturacağız” dedi.

Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Veri ve İstatistik İstişare Toplantısı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş’ın başkanlığında Ankara’da gerçekleştirildi. 75. Yıl Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Toplantı Salonu’nda düzenlenen toplantıda, sivil toplum kuruluşlarının (STK) ve kamu kurumlarının temsilcileri yer aldı. Bakan Göktaş toplantıda yaptığı konuşmada, Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) 2021 yılında yayımladığı rapora göre dünyada her üç kadından birinin şiddete maruz kaldığını vurguladı. Kadın haklarına saygı duymak ve şiddeti önlemenin sadece bir sorumluluk değil, aynı zamanda bir insanlık görevi olduğunu kaydeden Bakan Göktaş, “Bugün hala kadına yönelik şiddetle mücadeleyi konuşuyor olmak ve bu gerçeklerle yüzleşiyor olmak, bir kadın ve bir anne olarak beni derinden yaralıyor” dedi.

“Ölçemediğinizi yönetemezsiniz”

Yönetim bilimlerinde kullanılan “ölçemediğinizi yönetemezsiniz” sözünü hatırlatan Bakan Göktaş, Bakanlığın politikalarını oluştururken verilerden en üst seviyede yararlanmayı amaçladıklarını ifade etti. Bakan Göktaş, kadına yönelik şiddeti sadece fiziksel şiddet olarak görmemek gerektiğinin altını çizerek, “Psikolojik, fiziki veya ekonomik olarak bir kadına zarar vermeyi içeren her türlü eylemi insan hakkı ihlali temelinde değerlendirip, mücadelemizi bu kapsamda yürütmeliyiz. İstatistiklere yansıyan ve bizleri derinden üzen bu durumu değiştirmek için önemli adımlar atıyoruz. Çalışmalarımızı, bu alanda temel politika önceliklerimizi ortaya koyan ve yol haritalarımız olan ‘Ulusal Eylem Planları’ çerçevesinde yürütüyoruz. 4. Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Ulusal Eylem Planı kapsamında yıllık planlarımızı Adalet, İçişleri, Milli Eğitim, Sağlık Bakanlıkları ve Diyanet İşleri Başkanlığı ile hazırlıyoruz. Mücadelemizin uzun soluklu olacağı bilinciyle temel kanunlarımızda yasal düzenlemeleri yaparak, önemli bir eşiği aştık. Bu sürece bilhassa özel sektörün katılımını sağlamak amacıyla sendikalar ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği iş birliğinde protokoller hazırladık” şeklinde konuştu.

“Şiddet Uygulayanlara Yönelik Psikososyal Destek Hizmetlerinin Modellenmesi Projesi’ni hazırlıyoruz”

Türkiye’nin 81 ilinde 149 kadın konukevi, 82 ŞÖNİM ve 410 Sosyal Hizmet Merkezi olmak üzere toplam 641 sosyal hizmet kuruluşu ile çalışmaların sürdürüldüğünü vurgulayan Bakan Göktaş, “Kadın konukevlerinde farklı ihtiyaç gruplarına sunulan hizmetlerin kalitesini artırmak amacıyla 15 ilde 17 kadın konukevini ihtisaslaştırdık. Şiddet mağdurlarının etkin korunmasına yönelik İçişleri ve Adalet Bakanlığı ile yürüttüğümüz elektronik kelepçe uygulamasını ülke genelinde yaygınlaştırdık. 11 dilde destek veren KADES mobil uygulaması ve Alo 183 Sosyal Destek Hattı ile daha ulaşılabilir hale getirdik. Şiddet uygulayanların tekrar şiddete yönelmesini önlemek amacıyla da iyileştirme ve destek programlarını hayata geçirmeyi planlıyoruz. Bu kapsamda ‘Şiddet Uygulayanlara Yönelik Psikososyal Destek Hizmetlerinin Modellenmesi Projesi’ni hazırlıyoruz” ifadelerini kullandı.

“Bu insanlık dışı sorunu çözüme kavuşturacağız”

Kadına yönelik şiddetle mücadelenin topyekun yürütülmesi gereken bir mücadele olması gerektiğini sözlerine ekleyen Bakan Göktaş, “Birlikte çalışarak her alanda yapacağımız köklü çalışmalarla bu küresel sorunun çözümünü kolaylaştıracağımıza inanıyorum. Konuşmamın başında defalarca dile getirdiğim gibi kadına yönelik şiddetle mücadelede birlikte hareket etmek ve farklı alanları aynı hedefe doğru harekete geçirmek önemlidir. Devletimizin tüm kurumları, akademi dünyası, sivil toplum kuruluşları, medya camiası hep birlikte mücadele ederek bu çağ ve insanlık dışı sorunu çözüme kavuşturacağız. Cumhuriyetimizin ikinci asrının ilk yıllarında atacağımız dirayetli adımlarla, alacağımız etkin kararlarla kadına yönelik şiddet meselesini ülkemizin gündeminden sonsuza dek çıkaracağımıza inanıyorum. Cumhurbaşkanımızın sıkça kullandığı ‘Türkiye Yüzyılı kadınların yüzyılı olacaktır’ ifadesini mücadelemizin vizyonu olarak kabul ediyoruz. Hayatın her alanında kadınların daha başarılı, daha güçlü ve daha özgüvenli olmaları doğrultusunda çalışmalarımızı sürdürüyoruz” şeklinde konuştu.

Bakan Göktaş, toplantıda geçtiğimiz hafta Büyükçekmece’de yaşanan olayı hatırlatarak, “Şiddete uğrayan bir kadın varken sessiz kalmak, duruma müdahale etmemek şiddeti normalleştirir ve devam etmesine olanak sağlar. Şiddete karşı sıfır tolerans ilkemizin temel gayesi de budur. Biz toplumun tüm kesimlerine yönelik faaliyetler yürütüyoruz ve şiddeti siyaset üstü bir mesele olarak görüyoruz” dedi.

Bakan Göktaş’ın konuşmasının ardından toplantı basına kapalı devam etti.