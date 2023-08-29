Bakan Göktaş: 'Bu süreçte 186 milyondan fazla ihtiyaç malzemesinin dağıtımı yapıldı'

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş Ataşehir’de Sosyal Taraflarla İş Birliği Kurulu toplantısına katıldı. Mahinur Özdemir Göktaş, “Afetten zarar gören vatandaşlarımızın ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarımıza toplam 1,85 milyar lira ödenek aktardık” dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş Ataşehir’de bir otelde Sosyal Taraflarla İş Birliği Kurulu toplantısına katıldı. Deprem sonrası iyileştirme faaliyetleri konusu üzerine sivil toplum kuruluşları, özel sektör temsilcileri ve uluslararası kuruluşları temsilcilerine seslendi. Bakan Göktaş, özel olarak aile ve çocuk başlıklarını ele aldı.

“3 bine yakın personel ve 507 araç ile sahadayız”

Toplantıda konuşan Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, ”Sosyal taraflarla olan işbirliği özellikle afet ve acil durumlarda hayati bir önem kazanıyor. Depremler, seller, yangınlar, kışın yoğun kar yağışının getirdiği olumsuzluklar gibi birçok doğal afete maruz kalan bir coğrafyada yaşıyoruz ne yazık ki. Afet ve kriz yönetimi açısından etkili bir hazırlığımızın olması gerekiyor. Bu açıdan kamu ve diğer tüm sosyal taraflar arasında kurulacak iletişim mekanizmaları oldukça önemli. Afet durumlarına yönelik hazırlıkta Afet ve Acil Durum Müdahale Hizmetleri Yönetmeliği ile Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) bizim yol haritamız niteliğinde. TAMP’a göre Bakanlık olarak biz Psikososyal Destek Çalışma Grubu’nda ve Afet Ayni Bağış Depo Yönetimi Dağıtım Çalışma Grubu’nda ana çözüm ortağıyız. Bu iki başlıkta yürüttüğümüz faaliyetlerde sosyal taraflarla işbirliği, hem afetin akut etkilerinin atlatılmasında hem de afet sonrası psikososyal çalışmalarda ve sosyal iyileştirme süreçlerinde çok önemli bir yer tutuyor. 18 ilde kurduğumuz depolarımıza ayni bağışları alıyor, uluslararası, kurumsal ve bireysel bağışçılardan gelen bağışları kabul ediyor, sonrasında koordinasyon ve sevkiyatlarını yapıyoruz. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) personeli ve ASYA gönüllülerimizden oluşan 3 bine yakın personel ve 507 araç ile sahadayız. Çalışmalar süresince afet bölgesi ve lojistik ASYA depolarımıza afetin ilk anından itibaren toplam 31 bin tır ile yardım malzemesi ulaştırıldı. Bu süreçte 186 milyondan fazla ihtiyaç malzemesinin dağıtımı yapıldı. Afetten zarar gören vatandaşlarımızın ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarımıza toplam 1,85 milyar lira ödenek aktardık” dedi.

“Bu çocuklarımıza yönelik çalışmalarımızı büyük bir titizlikle yürüttük”

Sözlerine devam eden Bakan Göktaş, ”6 Şubat depremleri sonrasında sosyal taraflarla işbirliğinin ne kadar hayati ve etkili olduğunu gösteren çok net bir örnek yaşadık. Toplantımızın ana temalarından çocuklara yönelik faaliyetler açısından çok kritik bir durumdu. Depremde ebeveynlerini kaybeden, aile büyüklerine ulaşılamayan, kaybolmuş ve kendini ifade edemeyen, çocuklarımız oldu. Bu çocuklarımıza yönelik çalışmalarımızı büyük bir titizlikle yürüttük. Refakatsiz çocuklara ilişkin süreçleri AFAD, Adalet Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı koordinasyonu ile yürüttük. Çocuklarla ilgili ihbar, talep ve bildirimlerin alınabilmesi için 10 Hattan oluşan ve 7/24 çalışan bir Çağrı Merkezi oluşturduk. TÜBİTAK, Veri Kayıt Sistemi ve Derin Görü Programı’nı Sağlık Bakanlığı ve bizim bakanlığımızın kullanımına sundu, refakatsiz çocuklarımıza yönelik özel bir işleyiş oluşturduk. Sivil toplum kuruluşlarımızla sürekli irtibatta olarak gelen ihbarların değerlendirilmesi ve verilerin işlenmesinde iş birliği yaptık. Korunma altındaki çocuklarımızın tahliye planı ve uygulamasını yaptık. Deprem bölgesindeki illerden çocuklarımızı güvenli illerdeki çocuk kuruluşlarına naklettik. Bu süreçte UNICEF ve ASAM- SGDD’den destek aldık. Deprem sonrası süreçte de depremden etkilenen ailelere, aile birleşimi yapılan çocuklara yönelik psikososyal destek ve gerekli her türlü desteği düzenli olarak sağlıyoruz. Deprem sonrası süreç için afet ve acil durumlara yönelik tedbir ve düzenlemeler yapıyoruz. 26-28 Nisan 2023 tarihleri arasında Ülkemizde ilk kez düzenlenen 1. Çocuk Şûrasında “Afet, Kriz ve Acil Durumlarda Çocuk Komisyonu” oluşturduk. Bu örnekler sosyal taraflarla iş birliği içinde çalışmanın aslında ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Tüm süreçlerde olduğu gibi şimdi de, ortak akıl ve kararlılıkla, kapsamlı bir perspektifle yaralarımızı birlikte sarmaya devam edeceğiz” diye konuştu.