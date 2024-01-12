Bakan Göktaş: 'Cumhuriyet'imizin 100'üncü yılında atacağımız her adımın tarihi bir adım olduğunun farkında olarak çalışıyoruz'

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "100’üncü Yıl Sivil Toplum Vizyon Çalıştayı"nda yaptığı konuşmada, “Çalıştayımızda ve sonraki çalışmalarımızda sivil toplumla iş birliğimizi artırmak için geçmiş tecrübelerimiz ışığında yeni dönemin stratejilerini belirleyeceğiz. Cumhuriyet’imizin 100’üncü yılında atacağımız her adımın tarihi bir adım olduğunun farkında olarak çalışıyoruz” dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Şişli’de düzenlenen "100’üncü Yıl Sivil Toplum Vizyon Çalıştayı"na katıldı. Burada bir konuşma yapan Bakan Göktaş, Türkiye’de sivil toplumun geleceğini şekillendirecek vizyon ve stratejileri tartışmak için değerli katılımcılarla bir araya gelmekten büyük mutluluk duyduğunu ifade ederek, “Bu toplantılarımızda, bugünün ve yarının Türkiye’sinde daha etkin bir sivil toplum yapısını nasıl inşa edeceğimizi konuşacağız. Katılımlarınız için her birinize şimdiden çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

“Sivil toplum, Bakanlık olarak her zaman yakın çalıştığımız bir alan”

Her toplumun yardımlaşma ve sivil toplum faaliyetlerine dair bir geçmiş tecrübesi olduğunu ve Türkiye’nin de sivil toplum açısından zengin bir mirasa sahip olduğunu söyleyen Bakan Göktaş, “Nitekim geçen yıl, 6 Şubat’ta Kahramanmaraş merkezli depremlerle sarsıldığımızdan beri, asrın felaketini asrın fedakarlıklarıyla aşmaya çalışıyoruz. Yaralarımızı el birliğiyle sarmaya çalıştık. Kamu, özel sektör, sivil toplum hep birlikte sahaya indik ve birbirimize güç verdik. Sivil toplum, Bakanlık olarak her zaman yakın çalıştığımız bir alan. Fakat özellikle afetler, depremler gibi acil durumlarda iş birliğimiz hayati bir önem kazanıyor. Afet ve acil durumlarda psikososyal destek hizmetlerinin koordinasyonundan ana çözüm ortağı olarak Bakanlığımız sorumlu. Sahada ayni yardımların koordinasyonundan da biz sorumluyuz. Afet ve acil durumlarda ilgili hizmetlerimizi destek çözüm ortağı kurum, kuruluş ve sivil toplum kuruluşları ile yürütüyoruz” şeklinde konuştu.

“Tüm sosyal taraflarla her alanda yakın ilişki içinde çalışıyoruz”

Sivil toplumun, sorunlara yönelik taleplerin tespiti, taleplerin dile getirilmesi ve politika yapım süreçlerine katılımının kritik bir öneme sahip olduğunun altını çizen Bakan Göktaş, “Bu talepler doğrultusunda politika yapım süreçlerine katılım da sivil toplum açısından önemli bir misyon. 2024-2028 yıllarını kapsayan 12. kalkınma planı kapsamında, yeni dönem ‘Sivil Toplum Vizyon Belgesi ve Eylem Planı’nın hazırlıklarına başladık. Çalıştayımızda ve sonraki çalışmalarımızda sivil toplumla iş birliğimizi artırmak için geçmiş tecrübelerimiz ışığında yeni dönemin stratejilerini belirleyeceğiz. Bu noktada her bir katılımcımızın ve temsil ettiğiniz kurumların katkısı bizim için çok kıymetli. Bakanlık olarak, tüm sosyal taraflarla her alanda yakın ilişki içinde çalışıyoruz. Geçtiğimiz dönem çok verimli bir dönem oldu. 2022 yılında kamuoyuna duyurduğumuz 2022-2023 yıllarını kapsayan sivil toplum vizyon belgesi ve eylem planımız kapsamında 5 hedef ve 28 faaliyet altında çalışmalarımızı yürüttük. Aile danışmanlığı, çocuğa yönelik sunulan hizmetler, kadının güçlendirilmesi gündemleriyle Sosyal Taraflarla İş Birliği Kurulu’nu topladık. 2021 yılında ’Sivil Toplum Buluşmaları’ başlığıyla başlattığımız toplantılar serimizi, 2022 yılında ’Akademi Buluşmaları’ olarak devam ettirdik. Kadın, Aile, Çocuk, Yaşlı ve Engelli temalarında akademi buluşmalarımızı düzenledik. Geniş bir yelpazede, paydaşlarımızın ve sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla 250’den fazla tematik etkinlik düzenledik. Raporlar, eğitimler ve çeşitli programlarla 145 STK, 96 uluslararası kuruluş ve 284 akademisyeni bir araya getirdik. Tüm bu çalışmalarla, sivil toplum kuruluşlarının ve diğer paydaşların politika geliştirme süreçlerine daha etkin katılımlarını hedefledik” dedi.

“Cumhuriyet’imizin 100’üncü yılında atacağımız her adımın tarihi bir adım olduğunun farkında olarak çalışıyoruz”

Her bir oturumun, alanında uzman isimlerin katılımıyla, sektörde karşılaşılan zorlukları tartışmak, çözüm yolları bulmak ve bu alandaki politikaları şekillendirmek amacıyla yapılandırıldığına değinen Göktaş, “Bugün ‘100. Yıl Sivil Toplum Vizyon Belgesi Çalıştayı’nda geçmiş dönemi değerlendirip, gelecek dönemi planlayacağız. Politika üretme süreçlerimizde bu çalıştay ve istişarelerimizin etkisi çok büyük oluyor. O nedenle her bir katılımcımızın katkısını oldukça önemsiyoruz. Sivil toplumun dinamizmi ve çeşitliliği bizim için çok kıymetli. Cumhuriyet’imizin 100’üncü yılında atacağımız her adımın tarihi bir adım olduğunun farkında olarak çalışıyoruz. Bu açıdan çalıştayımızın ve bu çalıştay neticesinde şekillenecek yol haritamızın da tarihi bir öneme sahip olduğunu düşünüyorum. Bu sürecin katılımcısı olduğunuz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Bu çalıştayın verimli çalışmalara vesile olmasını diliyorum” ifadelerine yer verdi.