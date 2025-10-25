Bakan Göktaş: 'Dijital dünyada çocuklarımızın sesi, kalkanı ve rehberi olmaya kararlıyız'

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş "Aile, okul ve devlet el ele verdiğinde dijital çağın riskleriyle baş edebilen, güçlü bir nesil yetiştirmek mümkündür. Bakanlık olarak; dijital dünyada da çocuklarımızın sesi, kalkanı ve rehberi olmaya kararlıyız" dedi.

Bahçelievler Mümtaz Turhan Sosyal Bilimler Lisesi’nde İstanbul Eğitim Destekleme Platformu (İEDP) tarafından 5.Geleneksel Veli Buluşmaları Bilinçli Aile Forumu düzenlendi. Foruma, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Bahçelievler Kaymakamı Mehmet Boztepe, Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır, İl Milli Eğitim Müdürü Mücahit Yentür, İEDP İl Koordinatörü Murat Kaptanoğlu ve çok sayıda veli katıldı. Program Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başlarken, protokol konuşmalarıyla devam etti. Forumda, "Bilinçli Aile Bilinçli Toplum", "Aile Değerlerinin Korunması", "Bağımlılıkla Mücadele", "Gençlerde Ahlak ve Maneviyat" isimli oturumlar gerçekleştirildi. Program sonunda ise Bakan Göktaş’a çeşitli hediyeler verildi.

"Bilinçli aile olmak, hayata değer kazandıran bireyler yetiştirmektir"

Forumda konuşan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Bilinçli aile, farkındalıkla yaşar. Teknolojinin, hızın, rekabetin kuşattığı bu çağda, bilinçli aile olmak, hayata değer kazandıran bireyler yetiştirmektir. Sadece akademik başarıya odaklanmak değil. Vicdanı, merhameti, sorumluluğu ve sevgiyi aynı potada yoğurabilmektir. Böylece çocuklarımızın kalbini, zihnini ve vicdanını aynı anda besleyebilen bireyler olmalarını sağlayabilmektir" dedi.

"Dijital detoks kampları düzenliyoruz"

Bakanlık olarak eğitim içeriklerini dijital okuryazarlığa yer vererek farkındalığı artırmaya gayret ettiklerini dile getiren Bakan Göktaş, "Bugün bizlere düşen en büyük görev, çocuklarımızı dış dünyanın tehlikelerinden korurken dijital dünyanın görünmeyen risklerinden de sakınmaktır. Biz, bakanlık olarak, üzerimize düşen sorumluluğun bilincindeyiz. Eğitim içeriklerimizde dijital okuryazarlığa yer vererek bu alanda farkındalığı artırmaya gayret ediyoruz. Aile ve çocuklara yönelik danışmanlık hizmetlerimizi yaygınlaştırıyoruz. Çeşitli rehberlik seminerleri ve ücretsiz eğitim programları ile aile içi iletişimi ve dayanışmayı güçlendirmeye çalışıyoruz. Bunun için dijital detoks kampları düzenliyoruz. Diğer yandan gerçekleştirdiğimiz dijital bağımlılıkla mücadele çalıştayları ile çözüm odaklı öneriler geliştiriyoruz. Ve bu önerileri politikalarımıza yansıtıyoruz. Dijital Dünyada Çocuk Hakları Sözleşmesi ile çocukların üstün yararını gözeten etik ve değer temelli bir dijital dünya inşa etmeyi hedefliyoruz" şeklinde konuştu.

"Dijital dünyada da çocuklarımızın sesi, kalkanı ve rehberi olmaya kararlıyız"

"Çocukların sosyal medya kullanımına yönelik ülkemize özgü bir model geliştirmek için yoğun çalışmalar yürütüyoruz" şeklinde konuşmalarını sürdüren Göktaş, "Bugün, sivil toplum kuruluşlarımızla bir araya gelerek, bu hususu kapsamlı bir şekilde ele alacağız. Çocuklarımızın dijital dünyada daha güvenli ve sorumlu bireyler olarak var olabilmeleri için ortak bir vizyon geliştireceğiz. Amacımız, dijital dünyanın sunduğu imkanlardan faydalanırken çocuklarımızın kimliğini, değerlerini ve mahremiyetini koruyabilmelerini sağlamaktır. Dijital güvenlik bir teknoloji meselesi olmanın ötesinde bir değerler eğitimi meselesidir. Aile, okul ve devlet el ele verdiğinde dijital çağın riskleriyle baş edebilen, güçlü bir nesil yetiştirmek mümkündür. Bakanlık olarak; dijital dünyada da çocuklarımızın sesi, kalkanı ve rehberi olmaya kararlıyız" dedi.

"2025 Aile Yılı, tam da bu bilinç dönüşümünü temsil ediyor"

Aile ve Nüfus 10 Yılı’ndan bahseden Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Cumhurbaşkanımızın takdirleriyle ilan ettiğimiz 2025 Aile Yılı, tam da bu bilinç dönüşümünü temsil ediyor. Aile Şurası ile başladığımız, Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi Vizyon Belgesini açıklamamız ile devam eden bu süreç, bugün kapsamlı bir seferberliğe dönüştü. Bu yıl, aileyi ve dinamik nüfus yapısını koruyan bir anlayışla çalışmalarımıza hız kazandırdık. Yıl boyunca ailenin korunması ve güçlendirilmesi amacıyla pek çok etkinlik, proje ve destek programı yürüttük. ‘Aile ve Nüfus 10 Yılı’nda da bu vizyonu daha güçlü ve kapsayıcı bir çerçeveye taşıyacağız. Ailenin ve genç nüfusun korunması, kuşaklar arası bağların güçlendirilmesi ve aile dostu politikaların yaygınlaştırılması, bu on yılın temel eksenini oluşturacak. Barınmadan istihdama, eğitimden sosyal hizmetlere kadar tüm politikalarımızı ‘aile dostu ekosistemi’ oluşturmak için kararlı bir şekilde sürdüreceğiz" dedi.

"12 bin genç başkan danışmanım var"

Programda konuşan Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır, "Bizim özellikle Avrupa, Amerika emperyalist güçlerin bize taptıkları şey sadece silah yada teknoloji değil. 1890’lardan itibaren Amerikan kolejleri açan zihniyetin devamı şimdi bizim ailemizi kaldırmak istiyorlar. Diziler cinsiyet farklılığını kaldırmak istiyor. Biz birliğimizi dirliğimizi devam ettirmek zorundayız. Okul aile birlikleri bu yüzden çok önemli. Haftada 2-3 defa bir okula giderim. Orada okul aile birliği başkanını müdür bey çağırıyor, konuşuyoruz. Yapacağımız bir destek varsa yardımcı olmaya çalışıyoruz. Gençler çok önemli. Liseli ve üniversiteli yaklaşık 12 bin genç başkan danışmanım var. Onlara sahip çıkmak istiyorum. Benim için önemli olan gençlere inmek. Bu programı düzenleyen herkese teşekkür ederim. Bu gün 10 bin kadın, 20 bin çocuk şehit edildi. Hatta annesi bir şey yiyemediği için açlıktan embriyo ve fetüslerin öldüğü, katil Netenyahu’nun olduğu dönemde biz ailemize sahip çıkmak zorundayız. Bununda yolu gençler, kadınlar ve onların aile minikleri diyorum" dedi.