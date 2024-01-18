Bakan Göktaş: 'Girişimci kadınlar için bir WEB sitesi hazırlıyoruz'

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, “Girişimci olan ve girişimci olmayı hedefleyen kadınlar için bir WEB sitesi hazırlıyoruz. Bu WEB sitesi ile kamu, özel sektör, sivil toplum kuruluşları, üniversiteler ve uluslararası kuruluşlar tarafından sunulan tüm bilgileri bir araya topluyoruz” dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, ‘Kadın Girişimciliğinde Yeni Ufuklar İstişare Toplantısı’na katıldı. Ankara’da bir otelde gerçekleştirilen toplantıda, Bakan Göktaş, kadınların iş hayatında ve istihdamdaki önemine vurgu yaparak, girişimci kadınlara verilecek destekler hakkında konuştu.

Bakan Göktaş, yapılan sosyal politikalar yönünde kadınlara sunulan tüm imkanların; insan hakları, eşitlik ve adalet ilkelerinin doğal bir sonucu olduğunu dile getirdi. Son 20 yılda kız çocuklarının okullaşma oranlarının da artığına dikkati çeken Bakan Göktaş, yükseköğrenime katılan, meslek sahibi olan, istihdam edilen ve iş gücüne katılan kadın oranlarının belirgin düzeyde yükseldiğini sözlerine ekledi.

“Kadınların işgücüne katılım oranını yüzde 35,9’a yükselttik”

Kadınların oluşturduğu bu katma değerin Türkiye’nin kalkınma sürecini olumlu yönde etkilediğini belirten Göktaş, “Ülkemizin 12’inci Kalkınma Planı’nda 2028 yılı sonuna kadar kadın işgücüne katılım oranını yüzde 40,1, kadın istihdam oranını ise yüzde 36,2 olarak belirledik. Bu alanda sunduğumuz teşviklerin olumlu gelişmeler sağladığına şahit oluyoruz. 2002 yılında yaklaşık yüzde 27,9 olan kadınların işgücüne katılım oranını 2023 yılı Kasım ayı itibarıyla yüzde 35,9’a yükselttik. Aynı dönemde kadın istihdamı oranını ise yüzde 25,3’ten yüzde 31,8’e yükselttik” diye konuştu.

Kadınların, banka kredisi almanın risklerinden dolayı çoğu zaman kendi birikimleri ya da aileleri ve yakınlarından gelen sınırlı desteklerle yetinmek durumunda kaldığını vurgulayan Göktaş, aile içi tüm rollerin de kadınların sorumluluğuna bırakılması, girişimcilik konusunda kadın-erkek fırsat eşitliğini olumsuz şekilde etkilediğini dikkati çekti.

Kadınlar bu şartlar altında iş-yaşam dengesini sağlamak için aileleri ve girişimcilik hedefleri arasında seçim yapmak zorunda kalabildiğini söyleyen Göktaş, yaygınlaştıracakları uygulamalarla kadınların ev veya iş hayatı arasında bir tercih yapmak zorunda kalmalarının önüne geçmeyi amaçladıklarını aktardı.

“Bin 12 yeni kadın kooperatifi kurulmasına destek sağladık”

Bakanlık olarak kadın girişimciliği teşvik eden çalışmalarla kadınları desteklemeyi hedeflediklerini dile getiren Göktaş, şu ifadelere yer verdi:

“Sermaye yönetimi ve yatırım araçları gibi konularda Finansal Okuryazarlık ve Kadınların Ekonomik Güçlenmesi Seminerlerimizle bilgilendirme yapıyoruz. Bu çalışmalarımız ile bugüne kadar 81 ilimizde 751 bin 356 kişiye ulaştık. Pek çok ülkede olduğu gibi ülkemizde de birçok kadının girişimcilik hayalini gerçekleştiren kooperatif faaliyetlerini destekliyoruz. Bakanlığımız koordinasyonunda Tarım ve Orman Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığı arasında imzalanan Kadın Kooperatiflerinin Güçlendirilmesi İş birliği Protokolünü geçen yıl, 5 yıl daha uzattık. Bin 12 yeni kadın kooperatifi kurulmasına destek sağladık.”

“Girişimci kadınlar için bir WEB sitesi hazırlıyoruz”

Yakın zamanda hayata geçirecekleri 2 hedefi de paylaşan Göktaş, “İlk müjdemiz, 24 Ocak Çarşamba günü Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile ortak bir protokol imzalıyoruz. Bu protokol ile ülkemizde kadın girişimci sayısını ve kadın istihdamını arttırmak. Mevcut kadın girişimcileri güçlendirmeyi hedefliyoruz. Diğer müjdemiz ise girişimci olan ve girişimci olmayı hedefleyen kadınlar için bir WEB sitesi hazırlıyoruz. Bu WEB sitesi ile kamu, özel sektör, sivil toplum kuruluşları, üniversiteler ve uluslararası kuruluşlar tarafından sunulan tüm bilgileri bir araya topluyoruz. Kadın girişimciliğini destekleyen eğitim, araştırma, finansal destek ve mentörlük çalışmalarını tek bir platformda erişime açıyoruz” açıklamalarında bulundu.

Göktaş, girişimcilik ekosistemindeki kadın dayanışmasını pekiştirmeyi, kadınların girişimcilik beceri ve kapasitelerini geliştirmeyi ve Türkiye genelinde girişimci kadın sayısını artırmayı hedeflediklerini belirtti.