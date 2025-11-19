Bakan Göktaş: 'Girişimci kadınlara yüz yüze e-ticaret eğitimlerini Türkiye'nin dört bir yanında yaygınlaştıracağız'

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, kadın girişimcilere yönelik yeni bir projeye imza attıklarını belirterek, "Hepsiburada ile girişimci kadınlara yüz yüze e-ticaret eğitimlerini Türkiye’nin dört bir yanında yaygınlaştıracağız" dedi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), TOBB Kadın Girişimciler Kurulu (KGK) ve Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) iş birliğinde gerçekleştirilen, Türkiye’nin Girişimci Kadın Gücü Yarışması Ödül Töreni TOBB Konferans Salonu’nda düzenlendi.

Burada açılış konuşmasını yapan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, kadın girişimci olmanın kendi yolunu açmak olduğunu vurgulayarak, "Kimsenin fark etmediği bir kıvılcımı içinde taşımak, herkesin ‘Olur mu?’ diye baktığı yerde, içinden yükselen bir güvenle ‘Olacak.’ demektir. Kadın girişimcilerin attığı her adım, ülkenin geleceğine güçlü bir iz bırakır. Bu yol, çoğu zaman sessiz başlar. Mutfak tezgahının kenarında, çocuklar uyuduktan sonra kurulan küçük bir masada. Belki bir defter, bir fikir, bir ihtimal. O fikri büyütmek, hayali ayağa kaldırmak, sadece ekonomik bir girişim değil, bir toplumun dönüşüm hikayesidir. Kadın girişimcilerin kurduğu her işletme, sadece bir ticari başarı değil. Ailelerin güçlenmesine, şehirlerin canlanmasına, yerel değerlerin korunmasına ve yeni fırsatların doğmasına hizmet eder" şeklinde konuştu.

"Eylem Planı, kadınların tüm alanlarda daha güçlü adımlar atması için yol haritası sunuyor"

Kadın potansiyelini güçlendirmek adına çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Göktaş, "Kadınların sosyal, ekonomik ve toplumsal hayattaki konumunu güçlendirmek için ortaya koyduğu irade, çalışmalarımıza yön veren temel güçtür. Her fırsatta kadın girişimciliğini Türkiye’nin kalkınmasının temel unsuru olarak görmekte ve kadınların ülkemize kattığı değeri vurgulamaktır. ‘Kadının Güçlenmesi Strateji Belgesi ve Eylem Planı’ tam da bu vizyonun bir yansımasıdır. Eylem Planı, kadınların eğitimden istihdama, girişimcilikten karar alma süreçlerine uzanan tüm alanlarda daha güçlü adımlar atması için bize kapsamlı bir yol haritası sunuyor" ifadelerini kullandı.

Bakan Göktaş, 8 Mart’ta yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Genelgesiyle kurulan Koordinasyon Kurullarıyla, tüm çalışmalarını yerelde daha etkili bir şekilde yürüttüklerini hatırlattı. Göktaş, "Aynı zamanda kadının güçlenmesi politikalarımızı sahada somut sonuçlara dönüştürüyoruz. Bu vesileyle, TOBB Kadın Girişimciler Kurulu temsilcilerinin, Koordinasyon Kurullarımızda ve alt komitemizde aktif görev aldığını belirtmek istiyorum. Sizlerden beklentimiz oldukça fazla" diye konuştu.

"Hepsiburada ile girişimci kadınlara yüz yüze e-ticaret eğitimlerini Türkiye’nin dört bir yanında yaygınlaştıracağız"

Bakan Göktaş, çalışmalarına bir yenisinin daha eklendiğini söyleyerek, şunları kaydetti:

"Bugün, 19 Kasım Dünya Kadın Girişimciler Günü vesilesiyle güzel bir haberi de paylaşmak isterim. Yeni dönemde, Hepsiburada ile girişimci kadınlara yüz yüze e-ticaret eğitimleri Türkiye’nin dört bir yanında yaygınlaştıracağız. Bu eğitimlerle kadınların dijital ekonomideki varlığını artırmayı ve e-ticarette liderleşmelerini hedefliyoruz. Buluşmalarımızda e-ticaretin sunduğu fırsatlar, program avantajları ve iş geliştirme adımları doğrudan aktarılacak. Kadın girişimcilerimize ve kooperatiflerimize ihtiyaçlarına uygun yönlendirme desteği sunulacak. Böylece kadınlara işlerini büyütmelerine, yeni pazarlara ulaşmalarına ve sürdürülebilir kalkınmanın güçlü aktörleri haline gelmelerine destek olacağız."