Bakan Göktaş: 'Her çocuk keşfedilmeyi bekleyen bir dünyadır'

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Bursa’da hizmete giren Erken Tanı ve Çocukluk Gelişim Merkezi’nin açılış töreninde yaptığı konuşmada, erken çocukluk döneminin önemine dikkat çekerek, çocukların gelişim yolculuğunda ailelerin rolünü vurguladı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından çocukların oyun temelli öğrenme, duygusal gelişim ve sosyal beceriler alanında desteklenmesi ve ailelerin bilinçli ebeveynlik konusunda rehberlik almaları için projelendirilen Erken Tanı ve Çocukluk Gelişim Merkezi’nin Bursa’daki uygulama noktası hizmete açıldı.

Celal Sönmez Gündüz Bakım Merkezi’ndeki uygulama noktasının açılışını Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Bursa Valisi Erol Ayyıldız’a yaptığı ziyaretin ardından gerçekleştirdi.

"Gelişim yolculuğu ailede başlar"

Kurdele kesiminden önce konuşan Bakan Göktaş, erken çocukluk döneminin bir bireyin hayatındaki en kritik evre olduğunu belirterek, "Bir çocuğun gelişim yolculuğu önce ailede başlar. Çocuğun gelişimini desteklemenin en doğru yolu ailesini güçlendirmektir" dedi.

Haziran ayında Ankara, Bursa, Mersin ve Kahramanmaraş’ta kurulan merkezlerle 115 çocuk ve ailesine ulaşıldığını belirten Göktaş, bu merkezlerde akademik temelli özel bir rehberle çocukların güçlü yönlerinin ve ihtiyaçlarının belirlendiğini ifade etti. Bu rehberin 30’dan fazla ülkede kullanıldığını da aktardı.

"El ele yürünecek bir yol"

Merkezlerde ailelerle sürekli iletişim halinde olduklarını belirten Bakan Göktaş, "Kimi zaman aileler merkezimize geliyor, kimi zaman biz onları evlerinde ziyaret ediyoruz. Bu yol, el ele yürünecek bir yol" diyerek aileyle birlikte karar alma ve gelişimi izleme sürecinin önemini vurguladı.

2025 Aile Yılı ve sosyal dönüşüm

Cumhurbaşkanı tarafından ilan edilen 2025 Aile Yılına da değinen Göktaş, bu vizyon doğrultusunda "Aile ve Nüfus On Yılı" kapsamında aileyi koruyan ve güçlendiren politikaların derinleştirileceğini söyledi. Erken Çocukluk Gelişim Merkezleri’nin bu vizyonun somut örneklerinden biri olduğunu belirtti. Bakan Göktaş, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı ile Millî Eğitim ve Sağlık Bakanlıkları başta olmak üzere birçok kurumla iş birliği içinde çalışacaklarını belirterek, tüm paydaşlara teşekkür etti.

"Her çocuk eşsiz bir dünyadır"

Konuşmasının sonunda sahada özveriyle çalışan mesai arkadaşlarına teşekkür eden Göktaş, "Her çocuk keşfedilmeyi bekleyen eşsiz bir dünyadır. Bizim görevimiz o dünyaya sevgiyle dokunmak ve her çocuğun potansiyelini fark etmektir" diyerek sözlerini tamamladı.