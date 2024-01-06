Bakan Göktaş: 'Kadın ve erkek arasında fırsat eşitliğini sağlamaya yönelik çalışmalarımızı artıracağız'

Memur Sendikaları Konfederasyonu (Memur-Sen) tarafından düzenlenen 2’inci Kadınlar Komisyonu Türkiye Buluşması, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş’ın katılımıyla gerçekleşti. Bakan Göktaş, "Kadınların eğitim ve sağlık hizmetlerine erişimlerini ve hayatın her alanında kadın ve erkek arasında fırsat eşitliğini sağlamaya yönelik çalışmalarımızı artıracağız" dedi.

Memur-Sen bünyesi altında faaliyetlerini sürdüren Memur-Sen Kadınlar Komisyonu, ‘2’inci Kadınlar Komisyonu Büyük Türkiye Buluşması’ programını, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ve Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın’ın katılımıyla gerçekleştirildi. Program, Memur-Sen Kadınlar Komisyonu’nun faaliyetlerinin gösterildiği kısa video gösterimi, istiklal saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunması ve Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başladı. ’Örgütlü Kadın Güçlü Toplum’ sloganıyla gerçekleştirilen komisyonda çalışma hayatında ve sendikal mücadeledeki önemine vurgu yapıldı.

Programda bir açılış konuşması gerçekleştiren Bakan Göktaş, Memur-Sen’in kadınlarının yanında olmaya ve Türkiye’nin tüm kadınlarının hakları ve özgürlükleri için çalışmaya devam edeceklerini belirtti. Türkiye Cumhuriyeti’nin temelleri; feraseti yüksek, sabrı yüce kadınların emeğiyle atıldığını da söyleyen Bakan Göktaş, “Bir asrı geride bırakan ülkemiz, yaşadığı her türlü zorluğu, kadınlarımızın bu sağlam duruşuyla geride bırakmıştır. Eğitimden sağlığa, diplomasiden iş dünyasına, sanattan siyasete kadar her alanda varlığıyla, Türkiye’yi yükselen bir güç haline getirmiştir. Kadın emeğinin kalkınma politikalarımızın vazgeçilmez bir unsuru olduğu şüphe götürmez bir gerçektir” ifadelerini kulandı.

Bakan Göktaş, yaklaşık 25 yıla yaklaşan hizmet politikalarında kadınların emeğinin ve katkısının göz ardı edilemeyeceğini belirterek, hayata geçirilen bu politika ve hizmetleri yeterli bulmadıklarını da sözlerine ekledi. Gelecek dönemde Türkiye’yi her türlü tehdide ve tehlikeye karşı koruyacak olan aile kurumunu daha da güçlü kılmak zorunda olduklarını da belirten Göktaş, bunu Anadolu’nun kadınlarıyla gerçekleştireceklerini ifade etti.

“Kadın-Erkek Eşitliğine Duyarlı Planlama ve Bütçeleme Projesiyle kadınları gözeten programların geliştirilmesini sağlıyoruz”

Kadınların aile ve iş hayatı arasında bir tercih yapmak zorunda kalmalarının önüne geçmek için yeni düzenlemeler oluşturacaklarını söyleyen Bakan Göktaş, “Bu kapsamda talebe bağlı olarak, kamu ve özel sektörde esnek çalışma modeline geçilmesi konusunda yürüttüğümüz çalışmalarımız devam ediyor. Bunun yanı sıra evde bakım ve kreş gibi imkânların geliştirilmesi için yeni projeler geliştiriyoruz. Kadınların eğitim ve sağlık hizmetlerine erişimlerini ve hayatın her alanında kadın ve erkek arasında fırsat eşitliğini sağlamaya yönelik çalışmalarımızı artıracağız. Bu doğrultuda da Türkiye’de Kadın-Erkek Eşitliğine Duyarlı Planlama ve Bütçeleme Projesiyle merkezi ve yerel yönetimlerde kadınları gözeten bir anlayışla plan ve programların geliştirilmesini sağlıyoruz” diye konuştu.