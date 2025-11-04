Bakan Göktaş: 'Mobil Sosyal Hizmet Merkezlerimizle bu yıl 226 bin 668 vatandaşımıza ulaştık'

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Sosyal Hizmet Merkezi bulunmayan ilçe ve köylerin yanı sıra il merkezinin yoğunluklu bölgelerinde vatandaşlarla yüz yüze buluşma imkânı sunan mobil sosyal hizmet aracı ekiplerinin büyük bir özveriyle çalıştığını, vatandaşlara rehberlik, bilgilendirme ve yönlendirme hizmetlerinin etkin bir şekilde ulaştırıldığını kaydetti.

2025 "Aile Yılı" hedefleri ve Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi Vizyon Belgesi doğrultusunda, sosyal hizmet modellerini tanıtmak amacıyla Mobil Sosyal Hizmet Merkezi araçlarının ülke genelinde görevlendirildiğini açıklayan Göktaş, bu kapsamda 31 ilde hizmet vermek üzere planlanan üç Mobil Sosyal Hizmet Merkezi aracının, 14 Mayıs’tan itibaren sahada aktif olarak görev yaptığını ve bugüne kadar 21 ildeki faaliyetlerin başarıyla tamamlandığını bildirdi.

Halihazırda Balıkesir, Yozgat ve Şanlıurfa’da hizmetlerin sürdüğünü belirten Bakan Göktaş, "Kayseri, Nevşehir, Ordu, Giresun, Trabzon, Gaziantep ve Hatay illerimizde de çalışmalarımızın 31 Aralık 2025’e kadar bitirilmesini hedefliyoruz. Sosyal hizmet modelleri hakkında rehberlik, tanıtım ve danışmanlık hizmetlerinin sunulduğu Mobil Sosyal Hizmet Merkezlerimiz aracılığıyla bugüne kadar 226 bin 668 vatandaşımıza ulaştık" diye konuştu.

"Vatandaşlarımızın taleplerini titizlikle kayıt altına aldık"

Sosyal hizmet mobil aracıyla Bakanlık hizmetlerinin yanı sıra "Aile Yılı" kapsamında yapılanlar ile tüm yenilikçi ve kapsayıcı çalışmaların vatandaşlara aktarıldığını kaydeden Bakan Göktaş, "Yaptığımız hizmetlerin vatandaşlarımız tarafından bilinmesini ve daha yaygın şekilde kullanılmasını önemsiyoruz" dedi.

Vatandaşların mobil hizmet araçları vasıtasıyla talep ve beklentilerini doğrudan, aracısız bir şekilde Bakanlık birimlerine iletebildiğinin altını çizen Bakan Göktaş, "Mobil hizmet araçlarımızla vatandaşımızın taleplerini titizlikle kayıt altına alıyor ve ilgili birimlerimize ivedilikle iletiyoruz. Bu veriler, bundan sonraki hizmet planlamalarımıza ışık tutacak, politikalarımızı bu yönde şekillendirecektir" değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Göktaş, devlet olarak her bir vatandaşa, sosyal hizmetleri eşit, adil ve erişilebilir şekilde sunmak için gayret gösterdiklerine vurgu yaparak, şöyle konuştu:

"Mobil Sosyal Hizmet araçlarımız, sahadaki gücümüzü ve vatandaşlarımızla kurduğumuz gönül köprüsünün ne kadar sağlam olduğunu bir kez daha göstermiştir. Mobil sosyal hizmet araçlarımızla, Türkiye’nin dört bir yanında olmaya, "İnsanı yaşat ki Devlet yaşasın" düsturumuzla hizmet etmeye devam edeceğiz."

Deprem bölgelerinde etkin hizmet

Bakan Göktaş, Mobil Sosyal Hizmet araçlarının deprem bölgesinde afetlerden sonra da etkin şekilde görev yaptığına vurgu yaparak, "Mobil SHM’lerimizi depremin yaralarını sarmak ve ihtiyaçları gidermek amacıyla etkin şekilde vatandaşlarımızın hizmetine sunuyoruz." dedi.

Mobil Sosyal Hizmet Merkezlerinin görevli olduğu illerde aile danışmanlığı, çocuk, kadın, engelli ve yaşlı hizmetleri başta olmak üzere koruyucu ve önleyici sosyal hizmet modellerini etkin bir şekilde tanıttığını bildiren Bakan Göktaş, bağımlılıkla mücadele ve aile içi iletişim gibi kritik konularda da rehberlik sağladığını kaydetti.