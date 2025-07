Bakan Göktaş: 'Şehitlerimizin ailelerini ziyaret ettik. Terörsüz Türkiye hiçbir şekilde onlarsız bir süreç değil, onlarla beraber ilerlettiğimiz bir süreç'

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Şehitlerimizin ailelerini ziyaret ettik. Biz her zaman beraberiz. Terörsüz Türkiye süreci hiçbir şekilde onlarsız bir süreç değil, onlarla beraber ilerlettiğimiz bir süreç" dedi.

Bakan Göktaş, Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016’daki darbe girişiminin 9’uncu yıl dönümü dolayısıyla Ankara’nın Kahramankazan ilçesinde şehit ve gazi ailelerinin evlerini ziyaret etti. Göktaş, ziyaret kapsamında 23 Şubat’ta hayatını kaybeden 15 Temmuz Gazisi Mustafa Zorova’nın eşi Ganime Zorova’yı ve 15 Temmuz şehidi Ömer Takdemir’in ailesini ziyaret etti. Daha sonra 15 Temmuz şehidi Ali Anar’ın ailesini ziyaret eden Göktaş, şehidin annesi, babası, eşi ve çocuklarıyla bir araya geldi. Göktaş, ayrıca Hakkari Çukurca’da 1996 yılında şehit olan Ömer Yener’in annesi Mukaddes Yener’i ziyaret etti. Ziyaretlerde dua edilmesinin ardından Bakan Göktaş, ailelere Kur’an-ı Kerim ve Türk Bayrağı takdim etti.

Ziyaretler sonrasında İhlas Haber Ajansı’na özel olarak konuşan Bakan Göktaş, Terörsüz Türkiye sürecinin şehit aileleri ile birlikte yürütüldüğünü ve onları hiçbir zaman yalnız bırakmayacaklarını söyledi.

"Dün olduğu gibi bugün, yarın, her daim şehitlerimizin ailelerinin ve gazilerimizin yanında olmayı sürdüreceğiz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın çağırısı ile milyonların vatanına sahip çıkmak için sokaklara döküldüğünü söyleyen Bakan Göktaş, "Kahramankazan 15 Temmuz hain darbe girişiminde gerçekten kahramanlığı ile cesareti ile fedakarlığı ile vatan sevgisi ile ön plana çıkan ilçelerimizden birisi. Bugün burada aziz şehitlerimizin ailelerini, gazilerimizi ve ailelerini ziyaret ediyoruz. Aslında 15 Temmuz hain darbe girişiminde Cumhurbaşkanımızın çağrısı ile sadece Kahramankazan’da değil tüm Türkiye’de milletimiz sokaklara çıktı. Vatanına, demokrasisine, ezanına sahip çıkmak için. Silahsız bir şekilde canlarını siper ettiler. Kahramankazan da Akıncı Üssü’ne çok yakın. Burada 9 şehit verdik, 92 gazimiz oldu o akşam. Tabi bizler o günde olduğu gibi bugün de ve her daim aziz şehitlerimizin hatıralarına sahip çıkmaya, gazilerimizin ailelerinin yanında olmayı sürdüreceğiz. Onlara minnettarız. Sadece Türkiye’de değil bütün dünyada Cumhurbaşkanımızın çağrısı her zaman örnek gösterildi. Onun çağrısı ile vatandaşlarımız, milletimiz gözünü kırpmadan bayrağına sarılıp sokaklara çıktı. Yurtdışındaki vatandaşlarımız elçiliklerin, konsoloslukların önünde demokrasi mücadelesi verdi. Bizler de sadece 15 Temmuz’da değil, her zaman gazilerimizin ve aziz şehitlerimizin hatıralarına sahip çıkıyoruz. Onlar bizlere emanet. Allah tekrar o günleri yaşatmasın. Dün olduğu gibi bugün, yarın, her daim şehitlerimizin ailelerinin ve gazilerimizin yanında olmayı sürdüreceğiz" dedi.

"Şehitlerimizin ailelerini ziyaret ettik. Terörsüz Türkiye hiçbir şekilde onlarsız bir süreç değil, onlarla beraber ilerlettiğimiz bir süreç"

Terörsüz Türkiye süreci ile ilgili de konuşan Göktaş, "Burada da şehitlerimizin ailelerini ziyaret ettik. Biz her zaman onlarla beraberiz. Terörsüz Türkiye hiçbir şekilde onlarsız bir süreç değil, onlarla beraber ilerlettiğimiz bir süreç. Dolayısıyla bizler her daim onların yanında olmaya devam edeceğiz. Bir kez daha şehitlerimizi rahmetle gazilerimizi minnetle anmak istiyorum. Allah onlardan razı olsun" diye konuştu.

Bakan Göktaş’a ziyaretlerinde AK Parti Ankara Milletvekilleri Zeynep Yıldız ve Lütfiye Selva Çam ile Şehit Yakınları ve Gaziler Genel Müdürü Muharrem Kurt eşlik etti.