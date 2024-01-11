Bakan Göktaş: 'Tek bir kadının şiddetle karşı karşıya kalma riskini ortadan kaldırıncaya kadar durmayacağız'

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Tek bir kadının dahi herhangi bir şiddetle karşı karşıya kalma riskini tamamen ortadan kaldırıncaya kadar bu meselenin çözümü için elimizden gelen tüm çabayı ve gayreti sarf etmekten hiç geri durmayacağız" dedi.

Cumhurbaşkanlığının himayesi ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının koordinasyonunda kadına yönelik şiddetle mücadelede atılacak adımların ve uygulanacak yeni politikaların ele alındığı ‘Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon Kurulu Toplantısı’, Ankara’da bir otelde gerçekleştirildi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ve İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda, kadına karşı şiddetle mücadelede iş birliğinin önemine vurgu yapıldı. Açılış konuşması gerçekleştiren Bakan Göktaş, kadına yönelik şiddetin fiziksel, psikolojik ve ekonomik sıkıntıları da beraberinde getiren ciddi bir mesele olduğunu söyledi. Göktaş, kadına yönelik şiddetin bir insanlık suçu olduğunu da ifade ederek, şiddete karşı çok yönlü bir mücadelenin el birliğiyle yürütüleceğini belirterek, önemli adımlar attıklarını dile getirdi. Göktaş, kadınların hak ve özgürlüklerini temel kanunlarla eşitlik ilkesi ve pozitif ayrımcılık çerçevesinde anayasal güvence altına aldıklarını belirterek, “6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Kanunu ile dünyada ender rastlanan bir hukuki düzenlemeyi hayata geçirdik. Hukuki altyapıyı güçlendirmenin yanı sıra pek çok kurumsal yeniliği vatandaşlarımızın hizmetine sunduk” diye konuştu.

Şiddet Önleme ve İzleme Merkezlerinde (ŞÖNİM) bugün 81 ilde rehberlik ve danışmanlık hizmetleri verdiklerinin altını çizen Göktaş, bugüne kadar ŞÖNİM aracılığıyla toplam 1 milyon 646 bin kişiye rehberlik hizmeti sunulduğunu söyledi. Aynı yıl eylül ayında Mersin’de açılan ikinci ŞÖNİM ile daha fazla vatandaşa ulaşmaya başladıklarını dile getiren Göktaş, “Adana, Antalya, Bursa, İstanbul, İzmir, Konya ve Şanlıurfa’da açacağımız yeni merkezlerle daha çok insana dokunacak, hizmetlerimizi daha da yaygınlaştıracağız. Hatay ve Adıyaman’da ŞÖNİM hizmet binalarımız 6 Şubat depremlerinde hasar gördüğü için çalışmalarımızı bir süre konteynerde sürdürdük” ifadelerini kullandı.

“ŞÖNİM’ler aracılığıyla şiddete maruz kalan ve şiddet riski taşıyan herkesi koruma altına alıyoruz”

Bakan Göktaş, zaman zaman sosyal medyada ŞÖNİM’lere dair yanlış algıların yer aldığını söyleyerek, “ŞÖNİM’ler sadece şiddet mağduru kadınlara değil, şiddetle mücadele konusunda bilgilenmek isteyen her vatandaşımıza rehberlik ve danışmanlık hizmeti sunuyor. Bu merkezler aracılığıyla şiddete maruz kalan ve şiddet riski taşıyan herkesi koruma altına alıyoruz” diye konuştu.

Göktaş, Türkiye’de Kadın-Erkek Eşitliğine Duyarlı Planlama ve Bütçeleme Projesi ile planlama ve bütçelemenin tüm aşamalarına kadın ve erkeklerin farklı öncelik ve ihtiyaçlarını gözeten bir anlayış kazandırdıklarını belirtti.

"Mücadelemizin en önemli adımı Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü’nde yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Genelgesi oldu"

Şiddete karşı sıfır tolerans ilkesinin kadına yönelik şiddetle mücadele konusunda hayata geçirdikleri ulusal politikaların temel dayanaklarından biri olduğunu belirten Bakan Göktaş, “17 yıl boyunca tüm paydaşlarımızın katkılarıyla değerli çalışmalara imza attık. Bugün ise bu kararlı mücadelemizi önemli bir adımla daha da güçlendiriyoruz. Mücadelemizin en önemli adımı ise 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü’nde yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Genelgesi oldu. Bu genelgeyle 2006 yılından beri izleme ve değerlendirme faaliyetlerini yürüten Kadına Yönelik Şiddet İzleme Komitesini, Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon Kurulu olarak yeniden yapılandırdık. Bugün bir araya gelmemize vesile olan ve bize yeni bir vizyon kazandıracağına inandığımız Koordinasyon Kurulumuz için kapsamlı bir hazırlık süreci geçirdik. Hazırlık toplantılarının nihai sonuçlarını da bu toplantımızda sizlerle paylaşacağız” açıklamasında bulundu.

Bakan Göktaş, geçen yıl gerçekleştirilen Elektronik Kelepçe Etki Değerlendirme Raporu’nu İçişleri ve Adalet Bakanlığı ile paylaşarak, sistemin geliştirilmesine yönelik ortak adımlar attıklarını hatırlattı. Adalete erişimle ilgili tüm süreçleri Adalet Bakanlığı ile eşgüdümlü çalışmalarla yürüttüklerini dile getiren Göktaş, erken yaşta ve zorla evliliklerin daha yüksek oranda görüldüğü 28 ilde paydaşlarla il eylem planlarını uyguladıklarını ifade etti. Göktaş, toplumun tüm kesimlerine yönelik farkındalık sağlayıcı eğitim ve seminerlerle şimdiye kadar 4 milyondan fazla kişiye ulaştıklarına dikkati çekerek, "Artık daha güçlü ve daha kararlı bir ekip olarak Türkiye Yüzyılı’nda sarsılmaz bir inançla yol almayı sürdüreceğiz. Tek bir kadının dahi herhangi bir şiddetle karşı karşıya kalma riskini tamamen ortadan kaldırıncaya kadar bu meselenin çözümü için elimizden gelen tüm çabayı ve gayreti sarf etmekten hiç geri durmayacağız. Nihai hedefimiz, tüm kadınların mutlu ve güvende olması, ülkemizde şiddetin tek bir türünün dahi yaşanmamasıdır" ifadelerine yer verdi.